Sant’Agata sui due Golfi, il festival Internazionale del giornalismo e del libro d’inchiesta

La crisi mediorientale, il conflitto in Ucraina, il caso Chico Forti, l’evoluzione tecnologica delle mafie, la vicenda dei mostri di Ponticelli, la disinformazione imperante. Si dipanerà tra i grandi temi nazionali e internazionali, e la cronaca di questi mesi, la IV edizione del Festival Internazionale del Giornalismo e del Libro d’inchiesta, rassegna unica nel suo genere, in programma dal 4 giugno al 2 settembre a Massa Lubrense.

Con una novità: i dibattiti non si svolgeranno più presso l’hotel Gocce di Capri ( www.goccedicapri.it ), che rimane partner della manifestazione e continua a fornire un sostegno indispensabile alla sua riuscita, ma per la prima volta approdano in piazza con l’obiettivo di coinvolgere il territorio ed allargarne il pubblico, grazie al patrocinio del Comune di Massa Lubrense deliberato dalla giunta del sindaco Lorenzo Balducelli e della vicesindaco Giovanna

Staiano.

La location scelta è la bellissima piazza Sant’Agata dei due Golfi presso il sagrato della chiesa di Santa Maria delle Grazie– Massa Lubrense, che diventerà l’epicentro del dibattito culturale e politico in costiera sorrentina.

Nata da un’idea dell’imprenditore e consulente turistico Marco Cocurullo e del giornalista Vincenzo Iurillo, la rassegna anche quest’anno si avvale della preziosa consulenza editoriale del giornalista e scrittore Max Civili, presidente dell’associazione culturale che prende il nome del Festival e ne provvede all’organizzazione, con la direzione artistica di Vincenzo Iurillo. Incontri e dibattiti con autori di libri di successo e conosciuti al grande pubblico, che interagiranno con magistrati, giornalisti e politici.



Si inizia il 4 giugno con ‘Tabula Rasa’ di Luca Telese, giornalista televisivo e della carta stampata ed autore di un libro che ripercorre la storia del Partito democratico: tra gli ospiti, uno dei fondatori del Pd, l’ex governatore Antonio Bassolino. Modera il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli. Il 10 giugno toccherà a uno dei più famosi ed apprezzati cronisti del Paese, il conduttore di Report Sigfrido Ranucci, autore de ‘La Scelta’, volume che racconta le sue scelte professionali di giornalista d’inchiesta, intervistato dal direttore editoriale @Libreriamo, la giornalista Silvia Grassi. Il 17 giugno si affronta ‘Il caso Chico Forti’, la storia del produttore e surfista arrestato e condannato negli Stati Uniti all’ergastolo per un omicidio per il quale si professa innocente.

Ne parlerà Sabina Castelfranco, autrice di un reportage televisivo per Cbs news, in collegamento con lo zio di Chico Forti. Il 23 giugno ci sarà il direttore del Fatto quotidiano Marco Travaglio con il suo ‘Israele e i palestinesi in poche parole’, libro che con sintesi e chiarezza racconta la Guerra dei Cent'Anni israelo-palestinese e risponde a tutti i dubbi suscitati dagli ultimi bagni di sangue. Il 25 luglio Catello Maresca presenterà il suo libro, ‘Lo Stato vince sempre’, racconto autobiografico del suo impegno di magistrato antimafia, intervistato dalla giornalista Marilù Musto. Il 1 luglio la giornalista d’inchiesta Giulia Innocenzi racconterà come è nato il suo documentario ‘Food for Profit’ sugli abusi degli allevamenti intensivi, un clamoroso successo di pubblico nei cinema nonostante una distribuzione ridotta. Intervista a cura della vicedirettrice del Fatto quotidiano Maddalena Oliva. L’8 luglio Elena Basile, esperta di conflitti internazionali, sarà intervistata da Max Civili sul volume ‘L’occidente e il nemico permanente’, analisi della politica imperialista occidentale.

Sarà ospite il giornalista della stampa estera Mourad Rouighi. Il 15 luglio il procuratore di Napoli Nicola Gratteri è protagonista della rassegna in veste di autore de ‘Il Grifone’, libro che spiega l’evoluzione tecnologica delle mafie che il magistrato calabrese combatte da quarant’anni. Intervista a cura della vicedirettrice del Fatto quotidiano, Maddalena Oliva. Il 22 luglio tornerà Gianni Barbacetto, giornalista e scrittore, autore del libro ‘Contro Milano’, lettura controcorrente di una città dove aumentano le diseguaglianze sociali. Modera la giornalista del Manifesto Maria Cristina Fraddosio. Il 29 luglio il cronista del Mattino Leandro Del Gaudio sarà al centro di un dibattito sulla sua produzione letteraria che si inserisce in un genere tutto nuovo: il romanzo di fantasia basato di fatti di cronaca vera e giudiziaria. Ospiti il pm Cristina Curatoli e l’avvocato Antonio Ingroia, con interviste di Ertilia Giordano. Il 5 agosto sarà la volta di Maria Laurino e del suo libro “Il prezzo degli innocenti – come il Vaticano ha sottratto migliaia di bambini alle loro madri”, la storia di un terribile inganno in cui caddero molte famiglie povere e i loro figli. Ci sarà John Campitelli, uno dei bambini ‘rapiti’, modera la giornalista di Cbs news Sabina Castelfranco. Il 20 agosto appuntamento con il noto ufologo Roberto Pinotti, autore di numerosi libri sui temi degli ufo, degli extraterrestri e dell’incubo nucleare, intervistato dal giornalista Max Civili.

Il 26 agosto toccherà ad Alessandro Di Battista, autore di “Scomode verità”, volume sulla disinformazione e sulla criminalizzazione del dissenso alle politiche belliciste. Modera la giornalista Rai Monica Raucci. Si chiude il 2 settembre con ‘Mostri di Ponticelli’ di Giulio Golia e Francesca Di Stefano, libro nato dalle inchieste delle Iene che hanno riaperto un clamoroso caso di cronaca risalente ai primissimi anni ’80, quando furono accusati e condannati per le sevizie e l’omicidio di due bambine tre giovani che si sono sempre professati innocenti e che tuttora, dopo aver scontato la pena, si battono per ottenere la riapertura del processo. Intervista a cura del giornalista Mimmo Rubio. E potrebbero esserci ulteriori ospiti e ulteriori sorprese. Il Festival Internazionale del Giornalismo e del Libro d’inchiesta è una rassegna organizzata dall’associazione no profit che porta il nome del Festival. La partecipazione è libera e gratuita. L’evento gode anche del patrocinio della Fondazione Astra. Tutti gli appuntamenti si terranno alle ore 20.30.