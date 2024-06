Non solo limoni, arance e noci, ma anche amarene. La penisola sorrentina può vantare tante produzioni agricole di eccellenza. Gli agrumi sono conosciuti in tutto il mondo per il loro profumo inebriante che conquista i palati più fini anche grazie al limoncello.

Ci sono poi le noci di Sorrento che rappresentano una delle varietà di frutta secca tra le più pregiate. Non tutti sanno, però, che nei fondi agricoli della Costiera si coltiva anche un’altra bontà: l’amarena, appunto. Il territorio dove si concentra la maggior parte delle alberature è la zona collinare di Piano di Sorrento. Un’area dal grande fascino che affaccia sui golfi di Napoli e Salerno.

È qui, che grazie alla presenza di terreno argilloso, le piante hanno sempre prosperato. «Fino agli anni ’50-’60 del secolo scorso nella nostra borgata arrivavano multinazionali come Cirio, Fabbri e Stock che acquistavano tonnellate di frutti - spiega Mario Persico, portavoce della Comunità per la tutela dell’amarena dei Colli di San Pietro -. Poi, con l’abbandono dei campi, la produzione è diminuita sempre più ed oggi le nostre cinque aziende consorziate riescono a metterne insieme solo pochi quintali ogni anno». Un’autentica prelibatezza inserita dalla Regione nell’elenco dei prodotti di nicchia tradizionali della Campania.

Da qualche anno è partita una campagna per farla conoscere ed apprezzare ad un pubblico sempre più vasto così da rilanciarne la produzione. Operazione di marketing che vede impegnata l’associazione Archimede guidata da Biagio Verdicchio la quale, con il sostegno della locale condotta Slow Food, organizza il «Premio Amarena» giunto alla terza edizione. Quest’anno, grazie al contributo del Comune di Piano di Sorrento della città metropolitana, il mese di giugno è dedicato alla kermesse. Ieri il primo appuntamento promosso dal consigliere comunale alle Politiche sociali Pinella Esposito presso il Centro di riabilitazione equestre Madonna di Roselle, per la raccolta e la trasformazione delle amarene in collaborazione con le cooperative sociali e la Comunità di tutela. Domenica, alle 11, laboratori in occasione del Mercato della Terra Slow Food.

Non mancano i momenti di intrattenimento. Domenica 16 e venerdì 28 giugno, a Villa Fondi, saranno premiati Clotilde Esposito, Alessandro Orrei e Giovanna Sannino del cast di Mare Fuori, Sara Lazzaro di Doc-Nelle tue mani, Ester Pantano di Màkari. Sabato 22 l’oratorio di San Nicola ospita un concerto di musiche della tradizione napoletana con protagonista una band di ex studenti del liceo Grandi di Sorrento e letture affidate a Rosaria Lancillotto attrice in L’Amica Geniale. La serata servirà anche per raccogliere fondi per il restauro della cappella di San Luigi edificata 690 anni fa. Il 25 giugno alla cappella di San Giovanni spettacolo di cabaret di Fulvio Palmieri con premiazione dell’attore de La Storia, Francesco Zenga, ed il 26 nella zona dei Colli di San Pietro chiusura con i racconti delle donne del borgo dedicati all’amarena.