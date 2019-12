Sorrento, Domani convegno sul Vallone dei Mulini nella sala consiliare del Palazzo Municipale

SORRENTO - «Il Vallone dei Mulini di Sorrento. Patrimonio culturale e memoria, turismo e territorio» è il titolo del convegno in programma il 13 dicembre, alle ore 16, nella sala consiliare del Comune di Sorrento. L'incontro, promosso dal comitato di Napoli dell'Istituto per la storia del Risorgimento Italiano, con il patrocinio del Comune di Sorrento e della Fondazione Sorrento, si aprirà con i saluti del sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, dell'ad della Fondazione Sorrento, Gaetano Milano e del presidente del comitato di Napoli dell'Istituto per la storia del Risorgimento Italiano, Annunziata Berrino. Previste le relazioni di Alfredo Buccaro e Alessandra Veropalumbo, del Centro interdipartimentale di ricerca sull'iconografia della città europea dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Silvio de Majo, dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Rosaria Crescenzio, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area metropolitana di Napoli e Adriano Alfaro, esperto di comunicazione digitale © RIPRODUZIONE RISERVATA