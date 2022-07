Entra nel vivo la rassegna Incontriamoci in Villa 2022, il fitto cartellone di appuntamenti che accompagnerà tra musica, danza, cultura e cabaret residenti e turisti per tutta l’estate e fino alle porte dell’autunno. La kermesse, ospitata nella suggestiva cornice di Villa Fiorentino, è organizzata dalla Fondazione Sorrento con il sostegno del Comune. Incontriamoci in Villa si sviluppa attraverso quattro contenitori: Incontri, Spazio libero, Festival dello spettacolo e Lemon Jazz.

Questo il programma nel dettaglio:

12 luglio: proiezione della versione definitiva del cortometraggio di Antonino Giammarino dal titolo “Anna Mendoza”.

22 luglio: presentazione del libro “Il centravanti in giacca e cravatta” di Tommaso Mandato ed a seguire la proiezione del docufilm “La partita nel fango” dedicato a Diego Armando Maradona.

23 luglio: concerto live Punto e a capo.

28 luglio: “Quotidiane ispirazioni”, viaggio nella storia artistica napoletana tra musiche e parole con Francesco Di Leva ed Adriano Pantaleo.

29 luglio: spettacolo di antichi mestieri e tammorre con Paranza Vesuvius e Marcello Colasurdo.

31 luglio: in collaborazione con il Cmea incontro con Raffaella Mariniello.

1 agosto: “Omaggio a Carosone” di Andrea Sannino e Lorenzo Hengeller (ore 21.30, ingresso 15 euro).

3 agosto: in collaborazione con il Cmea incontro con Antonio Biasiucci.

5 agosto: “Da Napoli a Buenos Aires… sulle ali del Tango - Tango Scugnizzo”, concerto di Diego Moreno.

6 agosto: “La volpe e Luca” dal Barocco al jazz live.

8 agosto: concerto “Dalla Villanella alle arie da camera” concerto della Rf Associazione a cura di The Seven San Carlo Tenors.

10 agosto: “Senghe”, concerto live di Almamegretta (ore 21.30, ingresso 15 euro).

12 agosto: Napularmunia, viaggio nella canzone napoletana.

13 agosto: “Femmene”, spettacolo di Nunzia Schiano (ore 21.30, ingresso 15 euro).

14 agosto: “Stelle del Mediterraneo”, rassegna di danza.

16 agosto: Eduardo De Crescenzo e Julian Oliver Mazzariello in “Avvenne a Napoli” (ore 21.30, ingresso 35 euro).

17 agosto: “Stelle del Mediterraneo”, rassegna di danza.

18 agosto: Il Gruppo Omega presenta uno spettacolo di canzoni italiane e straniere.

19 agosto: Tosca in “Morabeza” (ore 21.30, ingresso 20 euro).

20 agosto: Areton, concerto live.

21 agosto: Sorrento classica con Sarah Jane Morris e Maurizio di Fulvio’s Friends.

22 agosto: “Paese mio bello - l’Italia che cantava e canta”, concerto a 4 voci (ore 21.30, ingresso 15 euro).

23 agosto: Comoverâo Band.

25 agosto: Francesco Paolantoni e Arduino Speranza in “Attraverso i versi” (ore 21.30, ingresso 15 euro).

26 agosto: “Stelle del Mediterraneo”, tributo a Lucio Dalla e Enrico Caruso.

27 agosto: “Trullo”, atto unico con Diego Sommaripa.

28 agosto: Alessia Moio in “Sciantosamente e Scugnizza”.

10 settembre: concerto di Richard Galliano (ingresso 15 euro).

11 settembre: concerto di Joe Bastianich & Terza Classe (ingresso 15 euro).

17 settembre: concerto di Matteo Mancuso (ingresso 15 euro).

18 settembre: concerto dei Naturally 7 (ingresso 15 euro).

Si tratta, insomma, di un programma adatto a soddisfare tutti i gusti per un’estate all’insegna del sano divertimento circondati dal verde del parco di Villa Fiorentino. Come stabilito dall’amministratore delegato della Fondazione Sorrento, Alfonso Iaccarino, dal direttore artistico Antonino Giammarino e dal responsabile relazioni internazionali Antonino Fiorentino, insieme al presidente Gianluigi Aponte ed ai rappresentanti del cda, la maggior parte degli spettacoli è ad ingresso gratuito e solo per alcuni è previsto il pagamento di un ticket di ingresso. Tutti gli eventi avranno inizio alle ore 20.30, tranne quelli per i quali è indicato un orario diverso.