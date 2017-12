Sorrento, in mostra a Villa Fiorentino una Natività in 3D con il pastore della meraviglia

Martedì 26 Dicembre 2017, 16:35 - Ultimo aggiornamento: 26-12-2017 16:35

SORRENTO – L’evoluzione nel rispetto della tradizione. Tra le novità della rassegna dedicata al presepe napoletano, ospitata a Villa Fiorentino per il periodo natalizio, una sala è dedicata all'opera del locale Liceo artistico-musicale Francesco Grandi. Gli allievi della scuola, coordinati dal docente Enrico d’Errico, hanno realizzato per l’evento un pastore della meraviglia in 3d. Un progetto ispirato all’opera di Francesco Mancini, “Riposo durante la fuga in Egitto”, conservato a Roma, presso la Pinacoteca Vaticana. L'opera si sviluppa su di una superficie di cm 120 X 340 per un'altezza di circa 250, realizzata in legno con pannelli in multistrato ed elementi in abete. «Attraverso studi prospettici e del cono visivo – spiega Enrico d’Errico - si è scomposto un dipinto bidimensionale trasportandolo su lembi di piani a livelli sfalsati spezzando ed interrompendo la composizione in maniera volutamente caotica, al fine di dissolvere l'immagine originaria, per ritrovare la sua visione completa in uno ed un solo punto di vista, punto di vista fissato ed assegnato alla figura presepiale del pastore della meraviglia, il quale viene qui rappresentato con una anonima sagoma bianca sottolineando col semplice gesto delle braccia il suo stupore, la sua meraviglia, sagoma anonima in quanto sarà poi l'osservatore a personificare tale personaggio rivivendo il suo stupore ad una tale visione».La scritta «O' pastore ra meraviglia», posta sulla fascia del basamento suggerisce il senso di marcia intorno all'istallazione, volendo che in questa prima fase l'osservatore sia inconsapevolmente distratto e confuso da un qualcosa di completamente astratto al fine di ottenere poi il risultato voluto, la sua meraviglia. «Un prato di stelle di Natale - aggiunge Enrico d'Errico - fa da distanziatore per una perfetta messa a fuoco dell'immagine rappresentata. L'istallazione posta al centro della sala vuole trasportare, condurre e guidare l'osservatore in quello che fu il cammino d' O' pastore ra meraviglia, egli sulla scia di una moltitudine di personaggi, di voci, di colori di cui non capiva la ragione, trova e fa sua la scena madre del mistero. Allo stesso modo l'osservatore, percorrendo questo cammino, sarà guidato dalla caotica composizione dell'opera sino ad incontrare la sagoma del pastore, dove apponendo il proprio volto a quello del personaggio potrà coi propri occhi godere della sorpresa e meraviglia della visione che appare».L’opera, ideata, progettata e realizzata da Enrico D'Errico, in collaborazione con la collega Antonina Merenda, con la partecipazione degli studenti della terza e quarta sezione Architettura ed Ambiente e della quinta Design del Legno.La mostra è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 ed il sabato, la domenica e nei giorni festivi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21. L’esposizione dei presepi resterà aperta fino al prossimo 7 gennaio 2018.