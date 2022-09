Sorrento Incontra, il libro “Gatti neri e vicoli bui” di de Giovanni, Pinto e Venditti

Mercoledi, alle 18.30, al chiostro di San Francesco, a Sorrento, presentazione del libro “Gatti neri e vicoli bui”, di Maurizio de Giovanni, Francesco Pinto e Serena Venditto, edita da Homo Scrivens. L'incontro si inserisce negli appuntamenti di Sorrento Incontra, il contenitore di eventi promosso dal Comune di Sorrento, in collaborazione con varie associazioni ed istituzioni culturali.

A dialogare con Serena Venditto e Francesco Pinto, sarà lo scrittore ed editore Aldo Putignano.

L'antologia propone una raccolta di tre racconti inediti. Maurizio de Giovanni fa incontrare per la prima volta l’Ispettore Lojacono, de "I Bastardi di Pizzofalcone” e Mina Settembre, l’assistente sociale più amata del piccolo schermo. Francesco Pinto ha creato, per l’occasione, un investigatore molto speciale Sam Caputo, un pianista che a Napoli, nei mitici anni ’60, si ritrova a indagare sulla morte di un ufficiale americano di stanza alla base Nato. Serena Venditto, invece, ha sguinzagliato Mycroft, il suo gatto detective, nel centro storico di Napoli, per venire a capo, insieme ai giovani investigatori di via Atri, di un brutale tentato omicidio. Tre racconti inediti, tre indagini piene di sorprese, per chi ama il giallo.