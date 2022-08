SORRENTO - Musica e solidarietà a Villa Fiorentino. Lunedì prossimo, 8 agosto 2022, nel parco che circonda la splendida dimora del corso Italia di Sorrento riecheggeranno le melodie che hanno reso immortale il nome di Napoli nel mondo. Appuntamento alle ore 21 con la decima edizione de "I concerti dell'estate", evento organizzato dalla Fondazione Sorrento con il supporto del ministero della Cultura e della Regione Campania ed in collaborazione con l'associazione "RF78 per sempre Roby", nata per mantenere vivo il ricordo di Roberto Fiorentino, un giovane sorrentino scomparso prematuramente.

Sul palco "The Seven San Carlo Tenors" con lo spettacolo dal titolo "Vurria turnà addù te... Napule mia" attraverso il quale sarà proposto al pubblico presente un viaggio tra romanze da salotto e classici della tradizione partenopea. Prevista la partecipazione della scuola di danza Patty Schisa.

Il costo del biglietto è di 15 euro, ma si tratta di un evento a carattere benefico. Parte del ricavato, come stabilito dagli organizzatori, sarà devoluto al reparto di oncologia polmonare dell'ospedale Pascale di Napoli.

Info e prevendita presso:

Libreria Tasso, piazza Lauro - Sorrento

Gelateria David, via Marziale - Sorrento

Bar Liana, via delle Rose - Piano di Sorrento

Prenotazioni anche via whatsapp ai numeri 3398813993 e 334 7862122.