Sorrento, presentazione del libro «Ricordi in libertà, i ragazzi del '69»

SORRENTO - Mercoledì prossimo, alle ore 17.30 presso la Sala consiliare del Comune verrà presentato il volume «Ricordi in libertà, i ragazzi del '69», scritto dal comandante Pasquale Buonarotti, edito dal Centro culturale studi storici «Il Saggio». Interverranno il sindaco Giuseppe Cuomo, con l'assessore alla Cultura Mariateresa De Angelis, il comandante Rino Esposito, l'ex direttore dell'Hilton Sorrento Palace, Michele Guglielmo e l'editore Peppe Barra. Coordina Antonino Siniscalchi. Il libro è stato scritto per ricordare il cinquantesimo anniversario dell'esame di maturità dell'autore ottenuto il 21 luglio 1969, lo stesso giorno in cui l'uomo sbarcò sulla luna. Una coincidenza curiosa poiché l'Uomo «effettuava un passo importante nella storia dell'Umanità» e un giovane studente faceva anch'egli un passo importante lasciandosi alle spalle gli anni della scuola per immergersi nel mondo del lavoro e della vita. Pertanto il libro è dedicato ai compagni di scuola che l'hanno accompagnato nell'ultimo anno quello della maturità. Il libro è articolato in sei parti come fossero sei libri diversi e raccontano gli anni che vanno dal secondo dopoguerra, fino ad arrivare all'anno 1969. Sono narrati gli eventi più significativi accaduti in questo periodo nel Mondo, in Italia e in Penisola Sorrentina. Eventi di tipo storico, politico, sportivo, costume & società, storia della marineria, inframmezzati da ricordi personali. Eventi conosciuti ma che possono offrire spunti di riflessione e qualche notizia inedita. L'ultima parte invece racconta l'esame di maturità dell'Autore con tutte le ansie e preoccupazioni che sono comuni ai ragazzi che affrontano il loro primo importante test. Pasquale Buonarotti è alla seconda pubblicazione, dopo il libro «Una vita Controvento». © RIPRODUZIONE RISERVATA