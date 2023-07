Sorrento ospite alla cerimonia di apertura della 74ma edizione del Dubrovnik Summer Festival

Con l'alzabandiera della Libertas, accompagnata dai versi dell'Inno alla libertà, davanti alla chiesa di San Biagio, nel cuore della Città Vecchia, si è aperta ieri sera la 74ma edizione del Dubrovnik Summer Festival, il più importante evento culturale della Croazia e tra i più antichi festival di tutta Europa che, ogni anno, tra luglio ed agosto, ospita ogni giorno spettacoli teatrali , musica e danza classica e popolare e un’ampia attività collaterale fatta di mostre d’arte e iniziative varie.

Ospite della serata, anche il presidente del consiglio comunale di Sorrento, Luigi Di Prisco, in rappresentanza della Città di Sorrento, su delega del sindaco Massimo Coppola.

Sorrento è stata invitata a partecipare all’evento, in virtù del patto di gemellaggio siglato lo scorso febbraio tra le due amministrazioni comunali, nel segno degli scambi culturali tra le due località, soprattutto in ambito musicale. Una volontà riaffermata il 4 luglio scorso, con il concerto del pianista e compositore Maurizio Mastrini, diretto da Paolo Scibilia, direttore artistico del festival “Sorrento Classica” e presidente della Società dei Concerti di Sorrento, con la partecipazione della Dubrovnik Symphony Orchestra, che si è tenuto nel Palazzo Ducale della città croata.

Nella giornata di ieri, il presidente Di Prisco, insieme ai vertici di numerose città di tutto il mondo, gemellate con Dubrovnik, è stato ricevuto nella sede della municipalità, dal sindaco Mato Frankovic, dal presidente del consiglio comunale, Marko Potgrebica, dal presidente della Commissione per la Cooperazione Internazionale, Katarina Dorsner e dalla responsabile della segreteria generale del sindaco, Ivana Brnin.

“Siamo onorati di essere oggi a Dubrovnik per partecipare alla cerimonia inaugurale di questo prestigioso festival - ha dichiarato Di Prisco nel corso dell’incontro - Anche a nome del sindaco Massimo Coppola voglio ringraziare il sindaco Frankovic e il presidente Potgrebica per l’ospitalità. Sorrento e Dubrovnick sono due città aperte alla bellezza, entrambe con una grande tradizione turistica e culturale, sopratutto legata alla musica e all’enogastronomia. Da questi due grandi temi dobbiamo partire per avviare un rapporto di collaborazione tra due località unite anche da una comune vocazione all’ospitalità e da una vicinanza geografica che può aiutare lo sviluppo di scambi tra le nostre comunità.”

Le delegazioni sono state quindi accompagnate in una visita alle mura antiche della città e al Museo di arte moderna.

In serata, la partecipazione alla cerimonia di apertura del festival, al quale hanno preso parte, tra gli altri, il primo ministro della Repubblica di Croazia, Andrej Plenković , il presidente del Parlamento croato Gordan Jandroković , il ministro dell'assetto territoriale, dell'edilizia e del demanio Branko Bačić e il ministro della cultura e dei media Nina Obuljen-Koržinek.

Protagonisti della prima delle 48 giornate della rassegna, gli artisti del Festival Drama Ensemble, gli studenti di recitazione dell'Accademia di arti drammatiche di Zagabria e Spalato, il Lero Student Theatre, la Kolarin Theatre Company, il Linđo Folklore Ensemble e il Lazareti Dance Studio.