Sorrento ricomincia dai libri ospita Linda Tugnoli e «Le colpe degli altri»

Lei è autrice e regista di documentari, al suo esordio da scrittrice con «Le colpe degli altri», edito da Nord.



Linda Tugnoli sarà la protagonista della serata conclusiva della rassegna Sorrento riparte dai libri, organizzata dalla Libreria Tasso con il patrocinio del Comune di Sorrento, in collaborazione con l’Ago Press, media partner dell’iniziativa, e la disponibilità dell’Hotel Continental. Appuntamento domani sera alle ore 19, in piazza, Angelina Lauro.



Le pagine del libro ricordano come «ogni vita nasconde un segreto, ogni luogo cela un mistero, ogni delitto racconta una storia».



Un thriller, caratterizzato dalla passione della sua autrice per piante e fiori. Guido, il protagonista, è un giardiniere ed è lui a trovare, per caso, il cadavere di una ragazza e a rinvenire, accanto al corpo, una foglia di Ginkgo Biloba.



L'uomo diventa quindi investigatore, e a guidarlo nella sua indagine non autorizzata saranno proprio le sue conoscenze botaniche.



Ingresso libero con prenotazione obbligatoria.