Sabato prossimo, alle 10 al Teatro delle Rose, a Piano di Sorrento, cerimonia di inaugurazione delle celebrazioni promosse nel 50esimo anniversario dalla fondazione del Liceo Scientifico Gaetano Salvemini. Nell’ambito dell’appuntamento, introdotto dalla dirigente, Patrizia Fiorentino, verranno illustrate le linee guida dell’itinerario che si concluderà l'anno prossimo.

L’iniziativa di apertura, destinata ad accogliere in una sintesi ideale gli studenti senza tempo che hanno percorso tra i banchi del glorioso Liceo sorrentino l’itinerario di crescita umana e culturale, rappresenta anche l’opportunità per una serena riflessione dell’evoluzione del pianeta scuola negli ultimi cinquant’anni. «La scuola in tutte le sue componenti – ha sottolineato il dirigente scolastico, Patrizia Fiorentino – è in un operoso fermento non solo per calarsi completamente in questa storica data per l’istituto, ma soprattutto per trarre, dagli spunti di riflessione umana, scientifica, morale che le iniziative apporteranno, nuove energie per rendere ancor più salda e ancor più proiettata nel futuro del mondo e della conoscenza la missione pedagogica e formativa che da cinquant’anni, con successo, caratterizza l’offerta del Salvemini dentro e fuori i confini territoriali».

Alla cerimonia è prevista, tra gli altri, la partecipazione dell’assessore regionale all’Istruzione, Lucia Fortini.

Nel corso dell’evento, il comitato organizzatore Salvemini 2020, l’ente nato dalla collaborazione tra il Liceo Salvemini e l’associazione degli ex studenti, presenterà il programma dei festeggiamenti. «Il Salvemini 2020 – hanno spiegato in una nota i rappresentanti del comitato organizzatore - non vuole essere un evento meramente commemorativo, ma anzi una fonte di ispirazione, rivolta a tutta la cittadinanza e agli studenti, per il rilancio culturale della costiera sorrentina attraverso un programma corposo di iniziative lungo tutto l’anno del cinquantennio, da gennaio 2020 a gennaio 2021».

Alla cerimonia inaugurale, con dirigenti e studenti di ieri e di oggi, interverrà anche Raffaele Lauro, già ordinario di Storia e Filosofia presso il Liceo Scientifico Statale Gaetano Salvemini. «Per riabbracciare colleghi e studenti di quegli anni pionieristici del nostro liceo – ha dichiarato lo scrittore sorrentino – sarà un'occasione straordinaria, unica e irripetibile, foriera di ricordi ancora vividi e di grandi emozioni, come il memorabile evento "Lucio Dalla e i Giovani", organizzato dal Liceo, il 12 dicembre 2015. Sarà per me anche un onore poter rendere omaggio a quanti, nei decenni successivi, fino a oggi, dirigenti, docenti, collaboratori e studenti hanno contribuito, con il loro impegno organizzativo ed educativo, a rendere il Salvemini di Sorrento uno dei più prestigiosi istituti superiori della Campania e a livello nazionale».