Sorrento, stasera al chiostro di San Francesco incontro con la scrittrice Dacia Maraini

SORRENTO - Scrittrice, sceneggiatrice, poetessa, saggista. Una grande signora della scrittura, Dacia Maraini, che sarà questa sera, alle ore 19, al chiostro di San Francesco, alla vigilia dell'uscita del suo ultimo libro, «Alfabeto quotidiano», in libreria con Marlin editore.

Donna, violenza, amore, battaglie, immorale a lacrime. E, ancora, madre, poesia, scrittura, teatro e quarantena.

Le "parole di una vita", attraverso le quali l'autrice, in un dialogo con la giornalista Gioconda Marinelli, si racconta con la profonda sensibilità di sempre. Dagli amori, Alberto Moravia e Giuseppe Moretti, alle amicizie con Pasolini, Elsa Morante e Piera Degli Esposti, dai ricordi drammatici del campo di concentramento in Giappone alla pace della sua casa rifugio in Abruzzo.

Fino all'impegno nella diffusione della cultura come unico antidoto all'inciviltà e alla violenza. L'appuntamento rientra nel cartellone di Sorrento Incontra, la rassegna organizzata dal Comune di Sorrento in collaborazione con l'Istituto di Cultura Torquato Tasso e con la libreria Tasso.

Interventi del sindaco di Sorrento, Massimo Coppola e del presidente dell'Istituto di Cultura Torquato Tasso, Luciano Russo. Modera Eleonora Di Maio, vice presidente dell'Istituto di Cultura Torquato Tasso.

Prossimi appuntamenti, sempre al chiostro di San Francesco, alle ore 19, con Marino Bartoletti il 26 giugno e con Catena Fiorello il 27 giugno.

