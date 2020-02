Diciannovesima edizione già in linea con il centenario della morte di Enrico Caruso, nel 1921. Venerdì sera presso il Ristorante Museo Caruso, appuntamento con le «Serate Gastronomiche Culturali Carusiane», organizzate dal patron del locale Paolo Esposito con Guido D'Onofrio, storico e biografico di Caruso e fondatore del museo dedicato al tenore all'interno del riustorante, Questa edizione presentata una suggestiva, singolare prologo verso l'appuntamento dell'anno prossimo, in occasione del centenario della morte del grande tenore, immortalato nella storia della città di Sorrento per mediamente trascorso nell'estate del 1921, convalescente , gli ultimi due mesi della sua vita in una favolosa suite dell'hotel Excelsior Vittoria, che oggi porta il suo nome. Con il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, e l'assessore comunale alla Cultura, Maria Teresa De Angelis, interverranno Federico, Enrico e Gianfranco Caruso, pronipoti discendenti diretti di Enrico Caruso; Giancarlo del Monaco, regista teatrale e figlio primogenito del tenore Mario del Monaco, giunto integrato da Zagabria; Beniamina Asia Gigli, pronipote di Beniamino Gigli. Era atteso anche Renzo Arbore, fan di Caruso, costretto a rinunciare per la concomitanza di un concerto in Calabria. Renzo Arbore ha comunque assicurato, sin d'ora, che sarà presente all'edizione commemorativa del centenario. All'inizio della serata Guido D'Onofrio ha ricevuto il benvenuto ai presenti con alcune cenni ed iniziative in cantiere per il centenario del 2021. Seguirà lo spettacolo degli attori Pino Bruno e Maurizia Pavarini, che interpreta una mini biografia carusiana predisposta, per l'acquisto , da Guido D'Onofrio. Seguirà una particolare cena con pietanze a cura di Enrico Caruso: insalata di mare con calamari, seppie, polipi e gamberi con carciofi crudi; cavatelli con porcini e gamberi; risotto con astice sgusciato e limone; filetti di cernia e patate; tagliata di frutta fresca; delizia al limone. La serata è concluferà con l'ascolto di brani interpretati dalle voci di Enrico Caruso, Mario Del Monaco e Beniamino Gigli.Nel Ristorante Museo Caruso, aperto nel 1987, Paolo Esposito ha raccolto più di mille cimeli carusiani, donati da Guido D'Onofrio, rinnovando ogni giorno l'omaggio al grande tenore. Così, tra fotografie d'epoca, caricatura, giornali, dischi originali a 78 giri del tenore napoletano si riceve ascoltare preziosi grammofoni d'epoca, la serata si presenta momenti suggestivi in ​​un ambiente dove tutto ricorda Caruso. © RIPRODUZIONE RISERVATA