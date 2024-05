La Basilicata in vetrina a Sorrento con l'evento «Emozioni lucane»

Nel prossimo fine settimana la Villa Fiorentino di Sorrento ospita un evento dedicato alle tradizioni ed ai sapori di una delle regioni più affascinanti d'Italia: la Basilicata. La manifestazione denominata «Emozioni lucane: un viaggio tra gusto, cultura e tradizioni in penisola sorrentina» si svolge nel corso di tre giornate, dal 31 maggio al 2 giugno, ed ha lo scopo di promuovere le eccellenze della Basilicata nella città della costiera grazie alla sinergia con la Fondazione Sorrento. Ideazione, organizzazione e realizzazione a cura della Con Noi Management con il sostegno di Apt (Agenzia di promozione territoriale) e Regione Basilicata.

La tre giorni si propone di esaltare l'inestimabile eredità culturale, enogastronomica ed ambientale della Basilicata, una Regione che vanta una storia ricca e tradizioni antiche, attraverso una serie di appuntamenti studiati per guidare i visitatori attraverso un'esperienza unica e affascinante. Il programma offre una vasta gamma di attività, assaggi e performance, dando ai partecipanti la chance unica di esplorare idealmente i più incantevoli angoli della Basilicata, assaporare i gusti genuini della cucina locale e immergersi nelle antiche usanze che definiscono questo territorio suggestivo.

La scelta di Sorrento come sede dell'evento non è stata arbitraria. La città, nota per la sua spettacolare bellezza ed il suo forte richiamo turistico, costituisce il palcoscenico perfetto per valorizzare le eccellenze lucane ed attrarre l'attenzione di un pubblico sia nazionale che internazionale. Più che una semplice vetrina delle meraviglie lucane, l'evento si pone anche come un momento cruciale per consolidare il ruolo della Basilicata come meta turistica di primo piano.

«Emozioni lucane» si svilupperà in tre giornate di celebrazioni a Villa Fiorentino, un contesto che esalterà la cultura, la gastronomia e le tradizioni della Basilicata. La manifestazione prenderà il via venerdì 31 maggio alle 18 e culminerà con lo spettacolo della serata di domenica 2 giugno. I momenti salienti includeranno tre spettacoli serali che offriranno agli ospiti esperienze emozionanti e momenti indimenticabili. Nei suggestivi spazi esterni della dimora affacciata sul corso Italia di Sorrento, verranno allestiti stand espositivi dedicati ai prodotti tipici lucani.

Qui, le aziende locali insieme agli chef proporranno degustazioni che permetteranno ai visitatori di assaporare le eccellenze del territorio, immergendosi così in un'esperienza culturale unica. Artisti originari della Basilicata si esibiranno durante l'evento, presentando performance che narrano la storia e le tradizioni della Regione.

Inoltre, durante la giornata verranno proposte degustazioni musicali e proiezioni di filmati promozionali su ledwall che illustrano le meraviglie della Basilicata.

Ogni sera, sempre alle ore 21, ci saranno spettacoli sotto le stelle, come la rappresentazione teatrale del mito di Ercole ambientato in Basilicata durante la serata di venerdì 31, l'esibizione della band «Accipiter» sabato 1 e quella del gruppo musicale «I Tarantolati di Tricarico» di domenica 2 giugno. Tra rappresentazioni teatrali e spettacoli folcloristici che esplorano la passione e la bellezza delle tradizioni lucane, Villa Fiorentino si trasformerà in un palcoscenico di emozioni, unendo il fascino della Basilicata con l'incanto di Sorrento, per regalare a tutti un'esperienza indimenticabile e ricca di significato storico, gastronomico e culturale.