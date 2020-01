SORRENTO - Weekend d'arte a Villa Fiorentino con la terza edizione della mostra «Waiting Woman Celebration - Dipingi una poesia», evento che vuole celebrare l’universo femminile, ponendo l’accento sulle discriminazioni e le violenze che le donne subiscono ancora oggi in ogni parte del mondo. La manifestazione è organizzata da Rosanna Rivas - Ambasciatrice agli Stati Italia Universum Academy Switzerland, in collaborazione con Letizia Caiazzo e Carlo Alfaro ed il supporto della Fondazione Sorrento con il presidente Gianluigi Aponte e l’amministratore delegato Gaetano Milano.

La mostra ospitata nelle sale di Villa Fiorentino sarà inaugurata venerdì 31 gennaio 2020 alle ore 17. L’esposizione sarà poi aperta al pubblico, con ingresso gratuito, nei giorni 31 gennaio, 1 e 2 febbraio dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 20. In mostra l opere di Adriana Mallano, Angela Vinaccia, Anna Di Maria, Anna Felvini, Barbara Ross Yulak, Carla De Gregorio, Claudio Morelli, Concetta Marrocoli, Emanuela Guggiola Pasolini, Giovanni Sardi, Giuliana Maria Maddalena Fusari, Irene Capuano, Leonilde Fappiano, Letizia Caiazzo, Loredana Angerami, Manuela Lavezzi, Maralba Focone, MarinKa, Mario Citro, Nadia Lolletti, Stefania Guiotto e Stelvio Gambardella. © RIPRODUZIONE RISERVATA