Sorrento, a Villa Fiorentino la presentazione del libro «La maledizione dell'acciaio»

Sabato 20 Luglio 2019, 12:13

SORRENTO - Domani sera, alle ore 21 a Villa Fiorentino, in programma la presentazione del libro «La maledizione dell'acciaio», scritto da Oreste Ciccariello da un'idea del duo Gigi e Ross (tutti e tre ospiti della serata) con prefazione del magistrato antimafia Catello Maresca ed edito da Rogiosi.L'incontro, moderato dal giornalista Luigi D'Alise, segna il secondo appuntamento con “Letture in Villa”, un format a cura di Marco Palmieri, con la collaborazione delle associazioni Amiche del Museo Correale e Fratelli Di Versi e della Libreria Tasso, ed organizzato nell'ambito della rassegna Summertime 2019, promossa da Comune di Sorrento e Fondazione Sorrento. «La maledizione dell’acciaio» è una storia di supereroi in stile Marvel, con un cattivo terrificante, l’ex Italsider di Bagnoli, che da 25 anni attende la bonifica e il cui destino, solo in questi giorni, sembra essere ad una svolta, con l'annuncio del dissequestro delle aree e l'avvio dei lavori entro due anni, la cui ultimazione è prevista per gli inizi del 2024.Ad impreziosire la serata, sarà la voce di Miriam Rigione, che interpreterà due brani citati nelle pagine del libro.