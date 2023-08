Piano di Sorrento, a Villa Fondi appuntamento con Giovanni Taranto e la saga de “Le indagini del capitano Mariani”

Domani, mercoledì 9 Agosto 2023 a Piano di Sorrento, nello scenario di Villa Fondi dalle 20:30, Giovanni Taranto, vincitore del Premio Mystery al Festival del Giallo 2023, presenterà “La Fiamma spezzata” e “Requiem sull’ottava nota” (Avagliano editore). L’autore e giornalista di cronaca nera, giudiziaria e investigativa, ci parlerà dei due primi capitoli della saga de “Le indagini del capitano Mariani” in un dialogo con Vincenzo Califano, giornalista di ottochannel.tv, che saprà sicuramente catturare l’interesse degli appassionati e non solo.

L’uscita del terzo capitolo della saga a cura di Giovanni Taranto è prevista per il prossimo settembre.

L’appuntamento di domani sera rientra nella rassegna “Estate blu 2023-Davanti al Golfo di Surriento” organizzata dall’Amministrazione Comunale di Piano di Sorrento (Assessorato Cultura, Turismo e Spettacolo). Il Vicesindaco Giovanni Iaccarino (delegato Cultura, Turismo e Spettacolo) ha dichiarato: «Continua al meglio la nostra ricca rassegna culturale che sta allietando residenti e turisti.

Nel nostro gioiello di famiglia, Villa Fondi, ospiteremo un appuntamento di spessore che sicuramente saprà catturare l’attenzione e l’interesse del pubblico. Sono contento che Giovanni Taranto, un autore molto apprezzato, sia ospite nella nostra Piano di Sorrento con la presentazione dei capitoli della sua interessante saga. Ringrazio Vincenzo Califano per la disponibilità ed il suo ruolo di livello in questa serata in cui dialogherà con l’autore».