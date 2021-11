«Sotto l'incantesimo di Caravaggio», Hertha Miessner al Pio Monte della Misericordia

“Sotto l’incantesimo di Caravaggio” dell’artista tedesca Hertha Miessner è la mostra che Cynthia Penna cura per l’istituzione culturale Art1307. Inaugurata al Pio Monte della Misericordia in via dei Tribunali, sarà visitabile fino al 20 febbraio 2022. Sette fotografie - di cui una allestita nella Cappella del Pio Monte e altre lungo la Scala della Misericordia - “dialogano” perfettamente con le bellezze artistiche già presenti nella struttura Seicentesca, tra le Opere di Misericordia di Caravaggio e gli altri suggestivi dipinti.

«La caratteristica dell’artista - spiega Cynthia Penna - è che le sue foto nascono da un processo molto particolare in cui la fotografia è la fase finale. Prima crea una scultura tridimensionale utilizzando “scarti” quali tele, pellicole, tessuti che prendono così nuova vita, poi la scultura viene inserita in un box di scannerizzazione e riportata in digitale. A questo punto l’artista la ‘manipola’ trattandola ulteriormente e poi si inserisce la fase della colorazione. L’ultimo processo è quello fotografico per ottenere la riproduzione sul doppio lamellare in alluminio».

Colori, ombre e luci che si integrano perfettamente nelle atmosfere seicentesche del Pio Monte: una delle opere è stata donata dall’artista tedesca e farà parte della collezione permanente. «Siamo orgogliosi che nel catalogo appena presentato del Pio Monte della Misericordia – prosegue Penna – ci siano tanti artisti di Art1307 che negli ultimi anni hanno esposto qui”. “Le opere contemporanee calde e che esprimono sentimenti - spiega Emma Garzilli Di Fiore, governatore alla Beneficenza e all’assistenza del Pio Monte della Misericordia - si sposano con le opere di misericordia che attualmente portiamo avanti come da tradizione della nostra istituzione benefica, da sempre proiettata verso il sostegno ai più deboli, ma anche la diffusone della cultura e del nostro patrimonio artistico-architettonico».

Felice della mostra napoletana (rimandata di un anno e mezzo per il Covid) Hertha Messner sottolinea come sia sempre “stata interessata al mistero, alla contrapposizione luce-ombra e quindi alle opere di Caravaggio e in generale del Seicento napoletano. Sono una pittrice prima di essere una artista digitale, trovo meraviglioso il dialogo che si è instaurato tra le mie opere e questo contesto napoletano in cui sono esposte”.