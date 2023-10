Sotto lo sguardo di tutti: «Ciò che vedo e ciò che resta», la mostra di Emilio Porcaro a Salumeria Upnea

Chi in questi giorni va a mangiare, in modo gourmet e sempre originale, alla Salumeria Upnea, nel cuore del centro storico di Napoli, può imbattersi negli sguardi di decine di persone. E non perché sia una nuova pratica gastronomica, quella dell’esposizione in pubblico mentre ci si nutre, ma perchè nel locale si trovano gli scatti della mostra fotografica “Ciò che vedo e ciò che resta” di Emilio Porcaro, architetto con la passione per l’obiettivo.

Occhi e sopracciglia, senza il resto del corpo e del viso, come se i connotati di una persona potessero essere ridotti esclusivamente a ciò che sta tra la fronte e le gote.

Porcaro ha reclutato i soggetti in modo casuale, amici e sconosciuti, magari incontrati per strada. E lo ha fatto anni fa, prima della pandemia, prima che – solo per un periodo, fortunatamente – quella dello sguardo fosse l’unica parte dell’umanità a portata di vista altrui.

“In realtà volevo raccontare quello che a volte ci sfugge, la necessità di osservare con attenzione chi ci è di fronte e fermare quella sensazione che è presente in quell’attimo” spiega Porcaro. Che ha studiato un formato speciale per le cornici: l’immagine viene riportata in un formato rettangolare con zoom sullo sguardo, lasciando a colori solo le iridi. “Per catturare maggiormente l’attenzione su di esse, il rapporto diviene diretto tra osservatore e ciò che viene mostrato; le nostre emozioni sono date principalmente dal nostro sguardo, tramite questo avviene la prima comunicazione”.

E oggi che l’emergenza sanitaria è alle spalle quella ricerca, visionaria in senso stretto, trova nuova linfa, assumendo a tratti le vesti di un documento storico, per altri versi diventa pretesto per spunti di riflessione: quanto il nostro sguardo ci rappresenta? Gli occhi hanno davvero una magia? Non è una retorica abusata che siano lo specchio dell’anima? E magari scoprire che quella porzione del volto, come può accadere con chi è protetto da un niqab, si può rivelare l’essenza della seduzione. Il pubblico poi può dare un'occhiata, a proposito, anche ai colorati murales di Michele Wuk (pure questi a tema: un Cristo con la mascherina che vigila sul distanziamento sociale), mentre si assaggiano le proposte culinarie dello chef Luigi Crispino, socio e fondatore del locale: “Il progetto di Salumeria Upnea nasce da un’enorme passione che ci ha portati dalla chimica alla cucina, spingendoci a ricercare il sapore dei singoli prodotti nel loro momento di apice. Un lavoro più approfondito sul giusto pezzo di carne, una selezione attenta della verdura e una scelta accurata del vino in accompagnamento ci permettono di esplorare nuovi piaceri del gusto e di evitare gli sprechi”.