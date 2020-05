Spazio Nea: l'opening d'arte dopo Covid diventa one to one & low touch

Ultimo aggiornamento: 09:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Presente e futuro immediato, multi-spazio e distanza protetta, lingua e linguaggio, luce e tempo sospeso: in un’imperfetta corrispondenza tra la sfera celeste e l’universo dentro ognuno di noi, gli acronimi dei veleni atmosferici prima e dei malesseri umani poi si avvicinano, si avvicendano, si coniugano e stridono tra loro nell’installazione diappena inaugurata alloin piazza Bellini.S’intitolae con sorprendente attualità e tempismo culturale segna la ripartenza dopo il lockdown dell’esposizione d’arte e la definizione dell’opening «one to one» e «low touch».È così che il galleristaha rimodulato la personale di De Angelis alias “8ki”, prevista ai primi di Aprile e rinviata al 18 Maggio a causa dell’arresto di ogni attività per il contagio da Coronavirus.Ingresso contingentato, sanificato e guidato dalle 10.00 alle 19.00 in ogni giorno della Fase 3: visita individuale all’opera dual screen e a seguire gli incontri ai tavoli tematici con l’artista, il gallerista, il curatore Marco Izzolino e l’editore Marco Polito per confronti e dibattiti (anche via social direct).In una visionaria metafora, un “ante” e un “post Covid” si amalgamano e coincidono in un’orditura di 190 tasselli-pannelli che si distribuiscono ordinatamente e si confrontano cromaticamente su due grandi pareti ortogonali con la particolarità dell’«acquisto collettivo», ovvero la possibilità di acquisire singolarmente ogni pezzo dell’opera totale, che rimarrà così distribuita ma connessa nel primo collector network.One by one, sono già tanti gli ospiti e operatori che hanno visitato la mostra e sperimentato l’innovativa fruizione multiesperienziale: Ernesto e Claudio Esposito, Sergio Fermariello, Barbara Iodice, Lorenzo Xiques, Danilo Ambrosino, Gianni Valentino, Alessandra Franco, Andrea Nuovo, Stefano Consiglio, Alessandro Senatore, Anna Camerlingo, Fabio Donato, Francesco Bellofatto, Giuseppe Compare, Marina Guida, Danilo Caruso, Cristoforo Pignata, Agostino Ritano, Clelia Santoro, Antonio Martiniello, Emanuele Leone e Armando Castellano.