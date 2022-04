Napoli, alla Pietrasanta la mostra «Spellbound: scenografia di un sogno» con le opere originali di Salvator Dalì

Mercoledì 13 aprile, alle ore 11.30 nella Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta a Napoli, si terrà la conferenza stampa di presentazione della Mostra «Spellbound: Scenografia di un Sogno». Un evento unico che vede per la prima volta esposta in Europa la scenografia realizzata dal maestro del surrealismo Salvador Dalí per il film «Io Ti Salverò» di Alfred Hitchcock del 1945, lo Spellbound.

La mostra si snoda attraverso un percorso espositivo composto da oltre cento opere originali del genio catalano. Il viaggio creato per lo spettatore è intensificato da una narrativa con un taglio cinematografico e multisensoriale ad alto impatto, con il sottofondo creato con musiche ed effetti sonori e una sceneggiatura che vuole toccare le corde più intime del pubblico.

La “premiere” dell’evento darà il via a un tour espositivo mondiale che parte da Napoli, dove la mostra sarà aperta al pubblico dal 14 aprile fino al 30 settembre 2022.