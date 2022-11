Spettacolo, magia e colori: il “Circus Love” di Alessandra Franco

Si entra in un antico palagio alle spalle di piazza del Plebiscito sù per via Monte di Dio: un ticket come quelli del cinema di un tempo e si accede al salone di Andrea Nuovo Home Gallery. Tutt’attorno un carillon di locandine e manifesti variopinti, grafiche multicolor e rèclame pubblicitarie: due piani di luci diffuse e musiche come al luna park sembrano rievocare atmosfere fantastiche, oniriche o fiabesche e trasportano il visitatore alle giostre o in un circo irreale tra virtuale e passato: fino al giardino pensile dove si proietta ipnotico il reel di un carosello coi cavalli colorati su cui si sogna di salire…

È «The Show You All Know»: la personale di Alessandra Franco, inaugurata qualche giorno fa ed esposta per la prima volta nella sua città natale in un singolare spazio in&outdoor con una combinazione di materiali, tecniche, forme e linguaggi.

Pop, metafisica, graffity e digital, in venti opere questa mostra/spettacolo rivela l’emotività e la tempra dell’artista partenopea attraverso pittura, scultura, installazioni video e progetti NFT, in cui la formazione accademica maturata negli anni tra archeologia classica, comunicazione visiva, videomaking e art direction, si esprime con grande intensità.

Una precisa visione dapprima e apparentemente vivace, giocosa e quasi fumettistica dell’essere umano e dell’amore (…il “Circus Love” che ricorre in molte opere), ma a una più attenta lettura si evincono dissidi e viaggi del cuore, ansie ed ironia, così come racconti di illusioni vissute o metafore di sogni infranti.

«Questa è una sintesi del senso della vita fatta di emozioni e amore che da sempre sono il motore di ogni cosa per ognuno di noi: sotto forma di parodia – afferma Alessandra Franco - ho scelto di manifestarlo attraverso la metafora del circo, urlando e ridendo di me stessa, grazie all’arte».

Aperta al pubblico in via Monte di Dio 61 fino al 21 Gennaio 2023.