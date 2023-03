«Spin Doctor: dietro le quinte», il libro dell'agenzia PolitiDo

L'agenzia di Marketing politico partenopea PolitiDo è entusiasta di annunciare finalmente l'uscita del suo nuovo libro "Spin Doctor: dietro le quinte", già disponibile per la lettura sia online che in libreria.

"Nel libro, di cui il titolo è già un programma, abbiamo scelto di parlare approfonditamente di questa figura quasi mitologica, lo Spin Doctor. Un personaggio, se vogliamo, che si trova abbastanza a metà strada tra il ruolo dell'antieroe e quello dell'inguaribile romantico. Per fare più chiarezza su questo mestiere, siamo partiti dalle sue origini, riuscendo con delle ricerche a rintracciarne un antenato addirittura nell'antica Roma; fino, poi, ad arrivare ai giorni nostri analizzandone le attività, i compiti e l'organizzazione.

Va da sè, che non potevamo proprio esimerci, nella descrizione di quello che è a tutti gli effetti il nostro pane quotidiano, dall'approfittarne per aggiungere un piccolo focus incentrato su come l'arrivo dei media classici prima, e del digitale poi nelle vite di tutti noi abbia contribuito, e contribuisca tutt'oggi, a dare sempre nuove forme a quello che sono il marketing e il branding politic", dichiarano i due giovani Pasquale Incarnato e Mattia Travaglione.

"Ci è capitato molto spesso, sia in occasioni lavorative che non, di incontrare e confrontarci con persone che poi abbiamo scoperto essere completamente all'oscuro dell'esistenza di questa figura, o in possesso di una idea del tutto distorta e spesso negativa, certamente figlia di timori ereditati da tempi ormai abbastanza lontani e che bisognerebbe avere il coraggio di lasciarsi alle spalle per sempre.

Ecco allora l'idea e la voglia di creare questo piccolo volumetto che, anche se in relativamente poche pagine, ambisce a fare quanta più luce possibile su ogni sfaccettatura del mestiere del consulente politico e che, contemporaneamente, si da anche il grande compito di provare a riabilitarne l'immagine e la professionalità", continuano Incarnato e Travaglione.

"Spin Doctor: dietro le quinte" è quanto fino a qui descritto, ma è certamente anche molto di più. All'interno infatti, per renderne ancora più interessante la lettura anche se già bastevole per questo in tema trattato, è possibile per il lettore trovarvi numerosi approfondimenti storici e politici, tanti esempi pratici e curiosità assolutamente imperdibili.