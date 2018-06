Spoleto Art Festival torna a Napoli, grandi eventi nel santuario dell’Immacolata a Chiaia

Martedì 5 Giugno 2018, 20:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spoleto Art Festival torna a Napoli, con l’obiettivo di portare in anteprima le novità artistiche della rassegna umbra. Scontate le conferme dei personaggi che animano questa manifestazione, a partire dalle direttrici artistiche donne, tra le quali il soprano Tania Di Giorgio per la musica che in questa edizione ha studiato un programma musicale di altissima qualità ed eccellenza, Paola Biadetti direttore artistico dello Spoleto Meenting Art e curatrice delle arti visive. Tutte le attività si svolgeranno presso il santuario dell’Immacolata a Chiaia, chiesa storica ottocentesca che, sotto la guida e grazie all’impegno di Roberto Cantagallo, ha visto una notevole rinascita. Grande lancio della kermesse con il concerto sull’Unità d’Itali del 2 giugno.Nella giornata di presentazione per i salotti letterari è stato presentato l’ultimo libro di Cosimo Sallustio Salvemini, direttore del mensile L’Attualità, dal titolo “Non Mollare” che sarà premiato allo Spoleto Art Festival come Speciale Letteratura. Contestualmente è stata presentata la mostra a cura di Paola Biadetti con sei artisti provenienti da tutta italia: il maceratese Silvio Craia, la romana Iallussi Sevasti, la campana Rosa Leone, la friulana Federica Rampazzo, la viterbese Elisabetta Serafini, l’umbro Luciano Vetturini.La manifestazione durerà fino al 10 giugno, mentre le mostre saranno aperte fino al 30 giugno, e in ogni giornata ci saranno dei salotti letterari e dei concenti, con arte a fare da sfondo scenografico.Soddisfato Luca Filipponi: «Questo festival ci sta dando molte soddisfazioni e vi diamo appuntamento a Spoleto da l 27 settembre al 1 ottobre 2018, giorni nei quali la città umbra diventerà una vera cittadella dell’arte. Tutti i giorni alle ore 19 vi diamo appuntamento al santuario dell’immacolata a Chiaia via fratelli Magnoni 20 per il concerto dello Spoleto Art Festival curato da Tania di Giorgio (direttore artistico) e Marco Scialo, direttore d’orchestra».