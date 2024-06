Stella Cervasio, il nuovo libro «Gattofollia» scritto tra Capri e New York

Arriva in tutte le librerie italiane, il 14 giugno 2024, Gattofollia di Stella Cervasio, con le colorate illustrazioni originali di Valeria Pascale.

Una favola per bambini di tutte le età, che ci ricorda come spesso gli animali vengono avversati per pregiudizio o per mancata conoscenza; ma che rinunciare a loro è impossibile. Che fine hanno fatto tutti i gatti di New York? Un giorno, all’improvviso, sono spariti. Ma gli altri animali della metropoli, i piccioni, hanno dato l’allarme, ingaggiando un singolare detective per ritrovarli. Sarà il Genio di Broadway, un folletto allucinato che vola su un drone, a ritrovare con incredibili avventure nella spettacolare metropoli, i felini che il loro nemico giurato aveva nascosto dove nessuno avrebbe potuto trovarli.

Stella Cervasio, giornalista e autrice, ha scritto Gattofollia tra Capri e New York.

Laureata sulla lingua latina di Apuleio, vive con numerosi gatti ma non è sicura di conoscerli tutti bene. Tra i libri che ha pubblicato: Il mistero del fuoco eterno (Colonnese), 365 (Il Filo di Partenope), Grand Central Dream (D’Amato) e Taccuino dal Serraglio. Nel labirinto dell’Albergo dei Poveri (Langella).

Valeria Pascale, autrice delle colorate illustrazioni originali di Gattofollia, nel suo laboratorio artistico «La testa tra le nuvole» ha creato numerose sculture di genietti, jolly, pulcinella, pinocchi e personaggi favolosi, tra cui esseri mitologici, metà animali e metà umani. Le sue piccole opere, montate su anime e basi in metallo o in scatole rivestite con materiali di riciclo (stoffa, merletti, broccati), hanno come ingrediente fondamentale la carta.