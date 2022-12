«Stelle di Pace», parata di eventi a Napoli dal 13 al 30 dicembre

Una rilettura condivisa, tra grandi e bambini, del canone natalizio partenopeo in una ludica alchimia di forme e contenuti provenienti da differenti culture: è «Stelle di Pace», una piccola costellazione di eventi che dal 13 al 30 dicembre a Napoli − tra la Sala del Capitolo e il corridoio San Tommaso del Complesso Monumentale San Domenico Maggiore (Vico San Domenico Maggiore 1), passando per il Teatro Nuovo (Via Montecalvario 16) fino a concludersi nella Basilica e santuario di Santa Maria del Carmine Maggiore (Piazza del Carmine, 2), snoderà un viaggio narra(t)tivo, artistico, musicale e teatrale in più tappe, nel segno di una pluralità di linguaggi. Il progetto natalizio, concentrato nel cuore della città in siti di evocativa rilevanza storica, ideato e curato dall’Associazione culturale Kolibrì nell’ambito della rassegna promossa e finanziata dal Comune di Napoli «Altri Natali», propone infatti a un pubblico trasversale incontri e spettacol/azioni di libri, reading narrativi e poetici con contrappunti musicali, laboratori interattivi e creativi dedicati a bambini, ragazzi e adulti, famiglie e scuole, una mostra comunitaria di haiku e arte in dialogo, uno spettacolo teatrale dedicato alla generosa utopia di una donna del passato e un concerto finale, corale e strumentale, di canti natalizi di diverse tradizioni internazionali (dall’America Latina all’Europa, dalla Nigeria all’Ucraina fino alla Russia).

Corposo il programma, realizzato − con il patrocinio del Consolato Onorario del Portogallo a Napoli − in sodalizio con Agita Teatro, Voce alle Arti e l’Accademia di Belle Arti di Napoli per invitare cittadini di ogni età a riscoprire il valore del dialogo e della relazione: tra arti e tra generazioni, tra generi, codici comunicativi e culture differenti, assaporando la bellezza del tempo sospeso delle storie, l’emozione del teatro di narrazione e di comunità e l’incanto inclusivo di “Altri Natali” che, dal Portogallo all’Armenia, seguono la stella di Betlemme per illuminare il sogno di pace di tutti. Tutti gli eventi sono a ingresso libero, fino a esaurimento posti. Si parte martedì 13 dicembre, festa di S. Lucia e delle luci che segna l’inizio del Natale scandinavo, con l’evento inaugurale aperto alla città e alla stampa (ore 16.30, Sala del Capitolo di San Domenico Maggiore) che tra letture di attori di Agita (da Uma Estrela/Una stella del poeta portoghese Manuel Alegre, edito in Italia da Sinnos) in contrappunto con la fisarmonica di Mari Zingarina, confronto con illustri ospiti e momento musicale conclusivo di canti natalizi eseguiti da quattro voci del Coro e Ensemble Voce alle Arti, presenterà alla città l’intero percorso con varie testimonianze. Dal 14 al 17 dicembre e dal 27 al 29 dicembre partirà poi, sempre nel complesso monumentale di San Domenico Maggiore, il ciclo di Reading musicali pomeridiani (e laboratori creativi, aperti a gruppi di bambini tra i 5 e i 10 anni: prenotazione obbligatoria scrivendo a agita@agitateatro.it).

A seguire, il 20 dicembre (ore 11,30 preview stampa e inaugurazione aperta alla città ore 17.30, tra Sala del Capitolo e Corridoio San Tommaso a S. Domenico Maggiore), l’inaugurazione della mostra collettiva (aperta fino all’8 gennaio 2023) di 70 illustrazioni realizzate da una quarantina di allievi dell’Abana, ispirate da 12 haiku contemporanei legati ai 12 mesi dell’anno e frutto di un Contest promosso da Kolibrì in sodalizio con l’Accademia di Belle Arti di Napoli (all’interno del corso di Grafica editoriale coordinato da Enrica D’Aguanno e del corso di Illustrazione di Daniela Pergreffi) il cui esito è stata la pubblicazione di Stagioni, catalogo/calendario della mostra comunitaria che sarà presentato per l’occasione dai protagonisti del percorso formativo e trasformativo, con una cerimonia di premiazione dei vincitori del Contest.

La rassegna prosegue il 21 dicembre (ore 20 al Teatro Nuovo: ingresso gratuito con prenotazione consigliata) con «Lenòr», spettacolo teatrale con Nunzia Antonino per la regia di Carlo Bruni dedicato a Eleonora Pimentel de Fonseca, utopista “partenoportoghese” nei 270 anni dalla nascita, che rilancia un messaggio di impegno civile di scottante attualità per il presente; e, il 27 dicembre (ore 16.30, Sala del Capitolo a San Domenico Maggiore), con la presentazione del nuovo libro fresco di stampa della scrittrice di origini armene Antonia Arslan Il destino di Aghavnì (Ares Edizioni): una storia di Natale nell’Armenia di cento anni fa animata dalle letture degli attori di Agita e dalla fisarmonica di Mari Zingarina.

Gran finale il 30 dicembre (ore 19.30 nella Basilica di S. Maria del Carmine Maggiore in piazza del Carmine 2) con il concerto per la pace «Carols per (ri)nascere»: canti natalizi provenienti da molteplici parti del mondo eseguiti dal Coro e Ensemble Voce alle Arti, diretto dal M° Antonio Berardo.