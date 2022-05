Stem*Lab Day, a Ercolano il Festival delle discipline scientifiche, tecnologiche e matematiche tra i banchi di scuola

È una didattica innovativa, creativa, multi-sensoriale. Le discipline scientifiche, tecnologiche e matematiche arrivano, così, sui banchi di scuola dell’Istituto Comprensivo 3 De Curtis-Ungaretti di Ercolano. Protagonisti i bambini ed i ragazzi dai 3 ai 13 anni. I progetti realizzati infatti dagli alunni della scuola dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria saranno in mostra in occasione dello Stem*Lab Day, il festival delle discipline Stem, martedì 31 maggio dalle ore 10.30 alle 13.30.

«Lo Stem*Lab Day è un vero e proprio festival in cui i nostri allievi, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado, metteranno in scena i prodotti e gli esperimenti al termine dell’attività didattica tesa ad approfondire le discipline scientifiche, tecnologiche e matematiche», dichiara il dirigente scolastico, Laura Patrizia Cagnazzo – Si tratta di nozioni scientifiche trasmesse in forma embrionale, adattate alle diverse fasi dello sviluppo dei nostri ragazzi. Non sono molte le scuole che aderiscono a tale progettualità, perché si tratta di una metodologia di apprendimento e di didattica innovativa ed avveniristica. Nel nostro Paese si assiste in questo periodo ad una forte sensibilizzazione verso le discipline scientifiche, in particolare nell’ottica della parità di genere, tra uomini e donne. È un percorso innovativo, che inizia dalle nozioni più semplici, a partire dal gioco per i più piccolini, con lezioni importanti sul Coding».

Evoluzione delle Stem sono le Steam, con l’inserimento tra le discipline scientifiche anche di un’altra componente, che è l’Arte. «Un’esperienza meravigliosa che al De Curtis-Ungaretti di Ercolano si è tradotta in un progetto di creazione di musica strumentale anche con i bambini della scuola primaria, con l’utilizzo di tecnologie e software informatici e dell’intelligenza artificiale», insiste la preside Cagnazzo.