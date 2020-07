Stop alla ventesima edizione di «Brividi d'Estate» all'Orto Botanico

«Abbiamo sperato fino all’ultimo di non doverlo annunciare, ma purtroppo è arrivata la conferma definitiva; la XX edizione della rassegna Brividi d’Estate al Real Orto Botanico di Napoli quest’anno non avrà luogo». Così in una nota arriva la comunicazione che per il 2020 la manifestazione culturale promossa da Il Pozzo e il Pendolo non si svolgerà (in foto uno spettacolo dello scorso anno).



Il Rettorato e la Direzione dell’Università Federico II di Napoli si sono dovuti attenere ai protocolli previsti dalla sicurezza dell’Ateneo, e a malincuore, imporre una pausa forzata ad una manifestazione che, quest’anno, avrebbe festeggiato il suo ventesimo compleanno.



"L'auspicio di tutti è che, laddove le condizioni lo permettano, a settembre, in forma ridotta si possa festeggiare questo anniversario mancato. Per noi, per tutti gli artisti che da vent'anni partecipano alla nostra rassegna, e per la direzione dell'Orto, è un colpo al cuore dover fermare un appuntamento tanto atteso. Garantiremo, anche grazie al sostegno dell'amministrazione comunale, il proseguimento delle nostre iniziative estive, ma non ce la sentiamo di annunciare la "dislocazione" della rassegna. Brividi d'Estate è una creatura nata e cresciuta all'ombra di un parco botanico meraviglioso, e se non ora, sicuramente appena possibile, tornerà tra quei viali e all'ombra di quegli alberi che per anni l'hanno accolta, amata e fatta amare", è scritto nella comunicazione degli organizzatori.