Studenti-artisti con Maria Albanese: installazione al liceo Vico

Sabato 25 Maggio 2019, 08:43

L'arte arriva a scuola come già successo in passato. Giovedì​ 30 maggio​ alle​ ore 10 nell’Aula Magna del​ liceo Gian Battista Vico​ di Napoli, in via Salvator Rosa 117, si terrà la cerimonia di inaugurazione dell’opera site specific ​"Combattente ≡ Sè".​L’installazione artistica è stata​ realizzata dagli​studenti​ con l’artista​ Marisa Albanese (in foto la sua opera all'interno della stazione metro Quattro Giornate) nell’ambito del workshop​ Alternanza Scuola-Lavoro​ programma “Scuola Viva” 2018/19, finanziato con Fondi Por Regione Campania 2014 - 2020, con la collaborazione dell'Azienda Napoletana Mobilità, il Matronato del​ Museo Madre​ e il patrocinio dell'Università​ degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli".L’intera esperienza, dall’ideazione alla realizzazione dell'opera, è raccontata nel​documentario​ dal titolo​ Dall'idea alla creazione​ curato dagli studenti con la regia di​Lorenzo Cioffi,​ proiettato in anteprima nel corso della conferenza stampa di presentazione.Intervengono:​ la dirigente scolastica del Vico​ Maria Clotilde Paisio, l’artista​ Marisa Albanese,​ la Presidente del Museo Madre​Laura Valente, il Direttore Generale USR Campania​ Luisa Franzese,​ l’Amministratore Unico ANM SpA​ Nicola Pascale​, l’assessore all'Istruzione Regione Campania​ Lucia Fortini.​