Summer Party natalizio: al Madre una notte speciale per il finissage di John Armleder

Giovedì 6 Settembre 2018, 22:41

Christmas Summer Party. Potrebbe sembrare fuorviante, facendo appello all’italiano si legge “party natalizio estivo”. Quasi un ossimoro, direbbe qualcuno, ma niente di tutto questo. Semplicemente una festa, sicuramente insolita ed originale, prevista per domenica 8 settembre. Indirizzo Museo Madre (via Settembroni) dove per festeggiare il finissage di John Armleder “360°” si aprono le porte ad una serata by night, e quindi apertura straordinaria fino all’una di notte, visite guidate, videoproiezioni, dj set. Tutto rigorosamente in tema natalizio, nonostante le maniche corte e gli oltre cento è più giorni di anticipo.Ma Napoli si porta avanti e accoglie un evento che invita il pubblico a vivere il museo in una serata d’eccezione in cui celebrare un “Natale fuori stagione”, come spiegano gli organizzatori. Il tutto ispirato alla sala della mostra che riprende l’installazione “Let it shine, let it shine, let it shine. It’s Xmas again!” realizzata alla Rinascente di Milano. L’artista svizzero Armleder è più volte tornato sul tema del Natale, non solo attraverso le sue pratiche artistiche, ma anche con i Christmas Party che organizza ogni anno nella sua residenza a Ginevra, famosi in tutto il mondo dell’arte.Dalle ore 19.30 nel cortile principale del museo partirà l’aperitivo con djset a cura di Margot e Pierpaolo De Sanctis e videoproiezioni che proseguiranno fino all’01.00. La mostra sarà visitabile fino alle 24.00; in programma anche un Curator’s Tour alle ore 19.30 guidato dal direttore del Madre Andrea Viliani e dalla co-curatrice Silvia Salvati. Ancora due visite tematiche alle ore 20.30 e 21.30, a cura dei Servizi educativi del Madre.L’evento è organizzato nell’ambito di Open Art Campania, la rassegna realizzata dalla Scabec che accoglie al suo interno una serie di appuntamenti culturali ospitati in siti e musei della Campania.