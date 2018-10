Teatro dei 63, la mostra fotografica «Sottosopra» inaugura il nuovo spazio

Martedì 23 Ottobre 2018, 17:17 - Ultimo aggiornamento: 23-10-2018 17:18

Uno nuovo spazio che si apre alla città. Un luogo condiviso dove costruire una rete di proposte culturali e performative nel cuore dei Quartieri Spagnoli. La ex chiesa della Congregazione dei 63 sacerdoti di San Carlo Borromeo (via Carlo De Cesare, 30) diventa palcoscenico come Teatro dei 63 per «Agorà Convergenze Artistiche», una rassegna itinerante dove trovano spazio differenti linguaggi della creatività, tra discipline artistiche ed espressioni figurative: dalla musica al teatro, dalla danza alla fotografia, all’arte della ceramica artigianale. A idearla e organizzarla, l’associazione culturale Quartieri Airots in sinergia con le associazioni Antego Arte, Akerusia Danza, Itinerarte.A inaugurare il progetto mercoledì alle 18 sarà il percorso espositivo «Sottosopra», una mostra collettiva di fotografi emergenti a cura di Mariagiovanna Capone, incentrato sulla scoperta-riscoperta e valorizzazione del nostro patrimonio culturale, paesaggistico e architettonico. Un invito a guardare la città «sopra e sotto la linea d'asfalto, scoprirne prospettive insolite lì dove l'occhio spesso è sopraffatto dalla quotidianità». In esposizione con la curatrice che si concentra su luoghi evocativi di «Acqua e Aria», Elisabetta Cartiere e il suo visionario Antro della Sibilla, Emanuela Gasparri e piazza del Plebiscito privata della sua riconoscibilità, le memorie sospese di Terra Murata di Federica Lamagra, le mistiche «capuzzelle» e la misteriosa grotta di Seiano di Enrico Napoleone, la musica tra i vicoli come riscatto sociale di Sofia Quarantelli, le «anime pezzentelle» di Ada Santasilia e la visionaria contraddizione tra bellezza e struggimento di Emma Scapicchio. In esposizione oltre ai progetti fotografici anche la scultura «La scarpa spaiata» di Renata Petti sulle morti dei migranti in mare e le radici strappate. La rassegna prosegue con un fitto calendario di appuntamenti che si snoda tra centro antico e territorio extraurbano, creando una osmosi tra città e periferia, attraverso una proposta culturale variegata che si protrae fino al 22 dicembre: sabato alle 21 sempre al Teatro dei 63 va in scena «Dora Pais Show» con Salvatore D'Onofrio, regia di Giuliana Pisano. Tra i protagonisti dei prossimi spettacoli della rassegna troviamo anche Francesca Rondinella, Giosi Cincotti, Tina Femiano, Cinzia Mirabella, Elena D'Aguanno, Sabrina D'Aguanno, Sonia Di Gennaro.Calendario degli eventi24 ottobre Teatro dei 63 - Vernissage | Presentazione: ore 18.30Sottosopra- mostra fotografica a cura di Mariagiovanna CaponeSabato 27 ottobre - Quartieri Airots: ore 21.00Dora Pais Showdi Giuliana Pisano, con Salvatore D'Onofrio, regia di Giuliana PisanoVenerdì 9 novembre - Teatro dei 63 ore 18,30Vernissage- mostra fotografica Ex Voltoa cura diMariagiovanna Caponeore 21.00IN/CANTO suoni e suggestioni dal Sudcon Francesca Rondinella voce narrante e cantanteGiosi Cincotti piano, fisarmonica e sonorizzazioniSabrina D'Aguanno e Sonia Di Gennaro danzatriciSabato 17 novembre - Quartieri Airots: ore 21.00Neroneda Felicien Marceau, con Emanuele Cocozza; regia di Giuliana PisanoVenerdì 23 novembre – Teatro Nest: ore 21.00Saffo e Artemisiacon Giorgia Palombi, Pasquale Lanzillotti; coreografie a cura di Akerusia DanzaSabato 1° dicembre - Teatro dei 63:ore 18.30Vernissage mostra fotograficaLa luce e i suoi racconti/Sguardi Attimi a cura di Marco Gambardellaore 21.00, Hòios eí/Donnaregia di Elena D'Aguanno e Tina Femianointerpreti :Sabrina D'Aguanno, Sonia Di Gennaro, Tina FemianoSabato 8 dicembre - Teatro dei 63:ore 21.00Ultimo Atto (senza fine)di Loris Seghizzi, con Vincenza Barone, Gabriella Seghizzi, regia di Loris SeghizziVenerdì 14 dicembre – Teatro Magma: ore 21.00Il mio nemico intimo di Enrico Griecoa seguireMatricola zero zero uno, di Antonio IavazzoSabato 15 dicembre - Teatro Magma: ore 21.00Femminomachiacon Francesca Rondinella e Cinzia Mirabella, Regia di Cinzia MirabellaDomenica 16 dicembre - Teatro Magma:ore 19.00Hòios eí/Donnaregia Elena D'Aguanno e Tina Femiano; interpreti Sabrina D'Aguanno, Sonia Di Gennaro, Tina Femiano19, 20 e 21 dicembre - Il Cantuccio della Ceramica: ore 17.00/20.00interventi per turisti al Centro storico di NapoliVenerdì21 dicembre – Quartieri Airots: ore 21.00Femminomachiacon Francesca Rondinella e Cinzia MirabellaRegia di Cinzia MirabellaSabato 22 dicembre – Teatro dei 63: ore 18.30FinissageInfo:Teatro dei 63via Carlo De Cesare 30www.airots.it | 081.18498998 | 349.1735084