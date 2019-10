Giovedì 17 Ottobre 2019, 17:44

Cineforum, aperitivi, prime visioni, eventi live. Il nuovo corso del cinema Posillipo è quello dello spazio polifunzionale. Ed ecco, allora, un format nato da un’idea di Alessandro ed Andrea Cannavale con la PL Management: l’Apericinema, un happening che a partire da domenica coniugherà aperitivo e cinema.A dare il via al nuovo ciclo di appuntamenti sarà la proiezione di «Brave ragazze», pellicola che vede protagoniste Serena Rossi, Ambra Angiolini ed Ilenia Pastorelli: novanta minuti di svago ed ecco, sui titoli di coda, la musica di dj Cerchietto e l’inizio delll’aperitivo che si avvarrà di una scenografia d’eccezione ovvero trailer ed immagini inedite di vecchi film.Un mix perfetto per gli abitanti della collina di Posillipo, che potranno così trovare in un'unica location quanto altrove si fa dividendosi tra cinema e localini nei paraggi, anche se nulla vieta che si possa optare anche per la sola visione del film o per il solo aperitivo, pensato per andare incontro ai gusti di un pubblico trasversale.Così come, del resto, il cartellone del cineforum che propone un cartellone di 25 film arricchito, una volta al mese, dalla presenza di Valerio Caprara che animerà le serate con curiosità, approfondimenti e letture inedite mentre il 24 alle 21 al via anche i grandi eventi, con «Il nostro caro Lucio».