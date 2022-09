Teatro San Carlo di Napoli: domenica 18 settembre torna la Stagione da Camera

Dopo la pausa estiva, riprendono gli appuntamenti della Stagione da Camera del Teatro di San Carlo. Domenica 18 settembre 2022 alle ore 18.00 il trio composto da Mariano Lucci al clarinetto, Lorenzo Ceriani al violoncello e Alexandra Brucher al pianoforte eseguirà il Trio n.4 in Sib maggiore, Op. 11 di Ludwig van Beethoven, il Trio in la minore per clarinetto violoncello e pianoforte, Op. 114 di Johannes Brahms e il Trio per clarinetto, violoncello e pianoforte di Nino Rota.

I tre brani in programma, per una formazione non molto usuale che unisce il clarinetto al violoncello e pianoforte, furono scritti dai tre grandi compositori nell’arco di poco meno di due secoli, da fine settecento all’ultimo terzo del novecento. Ciascuno di questi lavori fu concepito per le particolari caratteristiche di specifici esecutori, che i tre compositori ben conoscevano.