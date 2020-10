«Tele viventi in mostra»: i dipinti diventano fotografie artistiche

Foto che rimandano fedelmente ai dipinti. E per realizzarle ecco set fotografici ispirati quindi all’epoca storica del capolavoro con protagonisti in abiti del periodo e espressioni del viso e del corpo praticamente uguali a quelle riprodotte sui quadri di diverse epoche.

Si chiama “Tele Viventi in mostra” ed è il progetto del Collettivo Eidos - con la presentazione dello storico dell’arte Gianni Guida - che fino al 18 ottobre è al caffè letterario Le Scuderie di Villa Favorita ad Ercolano. La pittura incontra la fotografia e offre al visitatore una visione d’arte molto particolare. In pratica il collettivo approfondisce tematiche legate alla Fotografia attraverso progetti sperimentali e laboratori di ricerca. Stavolta in mostra ci sono scatti ispirati a prestigiosi dipinti. Insomma una sorta di Tableaux Vivants ma catturati dall’obiettivo fotografico. La finalità è quella di creare curiosità e far avvicinare all’arte un pubblico sempre più vario. La mostra è visitabile dal lunedì alla domenica dalla 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 in corso Resina 330.

