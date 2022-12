Terra Viva, all’Istituto Francese di Napoli la prima nazionale del docufilm di Luigi Libra

Mercoledì 7 dicembre all’Istituto Francese di Napoli alle 21.15 la prima nazionale del docufilm “Terra Viva”, nato da un’idea di Luigi Libra con la regia di Nilo Sciarrone, introdotto dal cantautore insieme a personalità del mondo del cinema e della cultura campana. Ad anticipare la prima, alle 20.15 la degustazione delle eccellenze campane tra vini, olii extravergine di oliva, mozzarella di bufala, fior di latte e pizza.

Una storia on the road, Luigi Libra è in viaggio lungo la Campania, la sua terra, alla ricerca di ispirazione per il nuovo album omonimo. Ad accompagnarlo in questo viaggio un ricco cast: Peppino Di Capri, Gianni Parisi, Patrizio Rispo, Guenda Goria, Marina Suma, Germano Bellavia, Yuliya Mayarchuk, Angelo Di Gennaro, Gaetano Amato, Ivan e Cristiano, Lucia Cassini, Emanuela Giordano, Massimo Masaniello, Rosario Monetti, Pasqualino Mauri e Monica Sarnelli.