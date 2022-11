Bassetti a «Gli incontri di valore»: «Il Covid oggi come uno dei tanti mali di stagione»

Grandissimo successo per il nuovo ospite della kermesse letteraria-culturale «Gli Incontri di Valore» fondata dal manager Nicola Ruocco. A prendere parte sabato 26 sera al salotto pompeano condotto da Ruocco è stato il noto virologo, scienziato e direttore dipartimento malattie infettive Ospedale San Martino di Genova, Prof. Matteo Bassetti, dichiarato proprio in questi giorni il medico in Italia con più interazioni sui social. Sempre nella fine location dell’Hotel Habita79 in Pompei, assieme al Patron dell’evento Ruocco, Bassetti ha affrontato gli interessanti temi descritti nel suo libro «Il Mondo è dei microbi».

Pubblicazione molto interessante, edita Piemme, in cui Bassetti ha presentato nuove e importanti sfide che spettano alla scienza e la medicina. Il Covid-19 non è il nostro unico problema. In questi anni i batteri, i virus sono diventati sempre più potenti. Sono loro i veri padroni del mondo, ci precedono e a noi sopravvivono. Un invito a capire cosa fare, cambiare il presente per salvare il futuro, perché le nostre scelte condizioneranno in maniera irreversibile la vita delle prossime generazioni. La serata era molto attesa, ed un folto pubblico ha preso parte al nuovo incontro del salotto di Ruocco.

Grande attenzione per l’ospite, per i suoi suggerimenti, e per la sua analisi della situazione attuale: «Il Covid di oggi non è certamente il Covid di mesi fa, bisogna ormai considerarlo come uno dei tanti mali di stagione; non è più corretto parlare di quarta dose, bensì semplicemente di richiamo vaccinale, così come facciamo annualmente i richiami di altri vaccini come quello influenzale» Afferma Matteo Bassetti «Purtroppo viviamo tra batteri e virus, sono loro i veri padroni del mondo. Evitare una futura pandemia sta solo a noi, alla nostra volontà, e al nostro senso di responsabilità.» L’ospite è rimasto entusiasta dell’accoglienza ricevuta, e commenta questa mattina tramite i suoi social «Il calore e i valori del sud sono qualcosa di straordinario. Solo vivendolo puoi capirlo. Questa sera alla presentazione del mio libro «Il mondo è dei microbi» a Pompei, quel calore e quell’affetto l’ho respirato e l’ho ricevuto da 120 persone eccezionali.

Al Sud infatti «l’altro», in quanto individuo, è una somma di valori, e non un numero, un utente, un’entità astratta. Ogni volta che vengo al Sud penso di essere nato nel posto sbagliato. Mi sento infatti uno di voi. Grazie per tutto l’affetto e la stima che mi avete dimostrato. Grazie Pompei. Grazie Sud. Vi adoro. I miei complimenti anche alla kermesse Gli Incontri di Valore ed al fondatore Nicola Ruocco, un vero salotto di valori». «Ospitare il Prof. Bassetti alla kermesse è stato motivo di onore e di fortissimo interesse culturale» Commenta Nicola Ruocco «La pandemia purtroppo ha segnato profondamente ognuno di noi, e chi meglio del Prof. Bassetti può illustrarci l’attuale stato delle cose; probabilmente ne stiamo venendo fuori, ma sono convinto è proprio in questi momenti che non dobbiamo abbassare la guardia, e avanzare una riflessione collettiva rispetto alla problematica, avendo sempre alto il nostro senso di responsabilità».

Continua Ruocco «La fase post pandemica, la fiducia nei vaccini, le prossime prospettive, sono temi attualissimi che nessuno più di un uomo di scienza come il Prof. Bassetti può aiutarci a comprendere meglio in tutte le sfaccettature. A lui rinnovo i più accalorati ringraziamenti per aver accettato l’invito al nostro salotto». Il prossimo Incontro in programma è ora venerdì 2 dicembre con la scrittrice e imprenditrice Chiara Franchi, col suo libro «Fattore &» edito Mondadori, tra i saggi più apprezzati e letti nel 2022.