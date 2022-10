Napoli, al Tesoro di San Gennaro la presentazione del libro di Francesco Pinto

Un pomeriggio speciale quello in programma presso il Tesoro di San Gennaro che martedì 11 ottobre aprirà le porte al pubblico del suo scrigno barocco in via Duomo 149, per la presentazione dell’ultimo libro di Francesco Pinto «Ci manda San Gennaro», edito da HarperCollins. Insieme all’autore, la partecipazione straordinaria dell’attore Patrizio Rispo, che darà voce ad alcune pagine del romanzo dove protagonista è proprio il Tesoro di San Gennaro e il rocambolesco viaggio che i personaggi della storia hanno dovuto compiere per riportarlo da Roma a Napoli. Per festeggiare il libro, prima della presentazione, sarà offerta una visita guidata esclusiva a ingresso libero (ore 18) che condurrà il pubblico alla scoperta del Museo del Tesoro di San Gennaro, in un percorso nella Real Cappella e attraverso le sacrestie, svelando la storia e le leggende della sua nascita. Alle ore 19 si darà il via all’incontro con Francesco Pinto, scrittore e giornalista, per molti anni prima alla direzione di Rai 3 e poi del Centro Rai di Napoli, che racconterà l’incredibile viaggio del Tesoro insieme all’attore napoletano Patrizio Rispo.

Patrizio Rispo, tra i volti più amati della soap opera di Rai3 Un posto al sole, ha già interpretato il «Re di Poggioreale» nell’audioguida che D’Uva ha realizzato per il Tesoro di San Gennaro, dove insieme a Tony Servillo e Nunzia Schiano ha dato voce ai personaggi che hanno contribuito a creare il Tesoro di San Gennaro attraverso i loro doni. Proprio Rispo, insieme a Nunzia Schiano, ha recitato inoltre una versione in napoletano, realizzando un audiotour che è speciale anche perché accompagnato da una colonna sonora originale composta da Antonio Fresa, dove Eugenio Bennato ha scritto un brano – E San Gennaro lo sa ­– che, ispirandosi al libro di Francesco Pinto, racconta le avventure di Navarra e del Principe Colonna di Paliano. Ambientato nel 1947, il romanzo Ci manda San Gennaro racconta l’avventuroso viaggio di un traffichino, detto il Re di Poggioreale, arricchitosi con la borsa nera e i traffici illegali, e di un nobile vero, appartenente alla famiglia Colonna, per riportare a Napoli il Tesoro di San Gennaro, nascosto a Roma durante il conflitto. Una bellissima commedia partenopea piena di avventura, la storia di due indimenticabili protagonisti e della loro improbabile e meravigliosa amicizia.