«Thalassa»: la mostra del MANN chiude con 150mila presenze

Grande successo per la mostra « Thalassa, meraviglie sommerse » , in programma al MANN dallo scorso dicembre, chiude oggi con 150mila presenze. Dopo un agosto che ha visto 20mila visitatori al Museo, nell'ambito delle misure di accesso contingentate per contrastare l'emergenza Coronavirus, avverrà il passaggio simbolico che porterà il tema del Mediterraneo al Palazzo Reale di Palermo: qui, dal 16 settembre, l'esposizione "Terracqueo" avrà come fulcro proprio l'Atlante Farnese del MANN. © RIPRODUZIONE RISERVATA