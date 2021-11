The Docks approda a Progetto Piave: fotografia e arti visive nello spazio di Soccavo

Evento artistico a Progetto Piave, nuovo spazio di sperimentazione e produzione nei pressi della Stazione Piave della Circumflegrea di Napoli che aprirà le sue porte sabato 27 novembre alle 17.30 con un primo appuntamento dedicato a The Docks, associazione che svolge attività di promozione culturale e di ricerca con l'obiettivo di indagare la sperimentazione fotografica e le contaminazioni delle arti visive. Contestualmente verrà presentata la prima creazione collettiva cartacea, la fanzine Trentatré in edizione limitata ideata e prodotta dai membri del collettivo The Docks: Pasquale Autiero, Andrea De Franciscis, David De La Cruz, Federica Di Lorenzo e Roberta Fuorvia.

Progetto Piave è un contenitore creativo polifunzionale ideato dai bisogni e dai sogni dei fondatori, che offrirà uno spazio per il coworking dedicato all'espressione artistica nelle sue varie forme. A un passo dal centro storico di Napoli, nell'omonima stazione ristrutturata dall'architetto Nicola Pagliara, l'open space nasce in un sito atipico con vista sui binari e sullo skyline del quartiere che ne valorizza il grande respiro mitteleuropeo e i forti connotati contemporanei.

Il fil rouge che accomuna la fanzine Trentatré e Progetto Piave è l’attenzione al proprio contesto, creando momenti di dialogo e apertura creativa, infatti, la fanzine Trentatré mira a documentare differenti aree della città di Napoli al fine di creare una mappatura artistica in cui diversi autori si confronteranno indagando il territorio.

La prima pubblicazione è dedicata alla municipalità di Bagnoli, nello specifico all’area industriale dismessa dell’ex Ilva poi Italsider e vede la partecipazione di Martina De Gennaro che ha curato l'illustrazione in copertina e stampata in serigrafia da Gianluigi Prencipe di Nilotype. Gli interni sono opera di David De La Cruz, Pasquale Autiero e Andrea De Franciscis autori delle fotografie del progetto.

Inoltre, sarà allestita la mostra fotografica con alcune opere di Trentatré- Bagnoli accompagnata dalla proiezione di slideshow.

Ingresso gratuito

(Accesso con green pass, misurazione della temperatura e mascherina obbligatoria)



CONTATTI E INFO

thedocksaps@gmail.com

www.welcometothedocks.com