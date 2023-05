“Ti prometto il giro del mondo”, a Poetè il libro di Fabio Bo

Mercoledì 24 Maggio alle ore 18.30 Poetè a Il Tempo del Vino e delle Rose, in piazza Dante, presenta «Ti prometto il giro del mondo» di Fabio Bo (Bertoni), dialoga con l’autore Claudio Finelli.

Il romanzo di Fabio Bo, racconta l’amore tra Thomas e Fabrizio negli anni Novanta. Tre momenti, tre stagioni della loro esistenza e tre luoghi: Friburgo claustrofobica e invernale, la Parigi della flanerie a primavera e la Sardegna edonista in piena estate. Un viaggio nella vita di una coppia segnata dall’incontro con Emilio e Dario, conosciuti in circostanze dolorose e i cui destini si incroceranno quasi per caso. Ti prometto il giro del mondo è un giallo dei sentimenti che affronta temi quali l’Hiv, la depressione, la paura di amare e soprattutto di perdersi. Una nuova consapevolezza restituirà a Thomas e Fabrizio l’autenticità, al riparo dai fantasmi del passato?