«Top 500 Campania», domani lo speciale in edicola con il Mattino e l'evento live da villa Pignatelli

Torna Top 500 Campania, l'evento organizzato da PwC Italia in collaborazione con Il Mattino. È il secondo appuntamento del 2021, dopo quello dello scorso marzo al museo Filangieri. Un momento importante di valutazione della situazione economica e imprenditoriale della regione. La presentazione delle classifiche delle migliori 500 aziende campane avverrà da parte degli analisti PwC nella splendida cornice di Villa Pignatelli, a Napoli, lunedì prossimo 13 dicembre, con inizio alle ore 10.

APPROFONDIMENTI LO SPECIALE ​Top 500 Campania, lunedì doppio appuntamento con il Mattino

Un'edizione particolarmente prestigiosa dell'evento, anche alla luce del rilancio atteso in Italia, e soprattutto al Sud, grazie agli stanziamenti europei. Pnrr, il Sud che verrà è il titolo della manifestazione di lunedì, con la conduzione e le interviste del giornalista Nando Santonastaso, alla quale parteciperanno - tra gli altri - i ministri Mara Carfagna e Vittorio Colao, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Inoltre saranno presenti alcuni imprenditori campani di diversi settori e giovani sturtupper, che saranno intervistati dai giornalisti del Mattino, guidati dal direttore Federico Monga che intervisterà i due ministri. Il nostro quotidiano accompagnerà l'evento con uno Supplemento di 32 pagine, che conterrà anche le 500 posizioni della classifica (generali e per settori), interviste e commenti di editorialisti e specialisti PwC. Il supplemento, curato da Aldo Balestra, sarà distribuito in edicola lunedì prossimo, gratuitamente, con Il Mattino.