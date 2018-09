Venerdì 21 Settembre 2018, 19:14

Il calcio di inizio ha i colori di Edenlandia. Il Food & Leisure Park cittadino si arricchisce con un nuovo appuntamento tutto sportivo.Per gli appassionati di calcio all’interno del Parco saranno trasmesse tutte le partire di Campionato oltre quelle della Uefa Champions League.“ Salite sulla giostra”, è il nuovo appuntamento che vede Raffaele Auriemma commentare in diretta dal Parco tutte le partite del Napoli.Già da prima dell’inizio della partita il giornalista sportivo coinvolgerà il pubblico in pronostici ed eventuali riti scaramantici. Siete pronti ad essere intervistati?Novanta minuti live per godere delle frasi “uniche” di Auriemma e dei soprannomi che da ai giocatori.L’Edenlandia sempre più presente in città non lascia scontento così il suo pubblico tifoso che, gratuitamente, potrà vedere la partita al centro del parco in compagnia del professionista del “ si gonfia la rete”.La prossima partita trasmessa sarà Torino- Napoli, domenica 23 settembre, dalle ore 12, salite tutti sulla giostra.