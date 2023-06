Torre Annunziata, Antonella Morea presenterà il libro postumo della sorella Delia allo Sport Club Oplonti

Venerdì 30 giugno , alle ore 19,30 allo Sport Club Oplonti a Torre Annunziata sarà presentato il libro postumo di Delia Morea, celebre scrittrice e giornalista, recentemente scomparsa, Una corsa verso il vento, nell'ambito della seconda edizione della rassegna La settimana dello scrittore, ricordando Michele Prisco, in programma dal 26 Giugno al 1° Luglio, ideata e organizzata dalla libreria Libertà di Rosaria Vitulano e Fabio Cannavale.Introduce il giornalista Nicola Garofano e interviene la sorella e attrice Antonella Morea accompagnata al piano dal maestro Vittorio Cataldi.

«Questo è un libro che mia sorella definiva fantasy per ragazzi, ma io credo sia un bel messaggio per gli adulti, in questo tempo dove la guerra distrugge tutto. Solo chi è puro, come lo sono i ragazzi, può essere messaggero di pace e portatore sano di sogni», racconta Antonella Morea, che ha voluto fortemente pubblicare questo libro dopo la scomparsa di Delia.

Ci troviamo in Europa, la Seconda guerra mondiale è alle porte, Katy, Sal e Rosarina sono poco più che ragazzini, vivono in posti diversi e non si conoscono, ognuno di loro segue impotente le drammatiche vicissitudini familiari segnate violentemente dal conflitto. Sono troppo piccoli per capire e i grandi, posti davanti a complicate decisioni, li tengono protetti nella loro immacolata innocenza. Ma un giorno ai tre ragazzi fa visita uno strambo individuo, Angel, che si presenta a bordo di un aquilone. Consegna loro un'antica pergamena sulla quale sono incisi delle parole di Shakespeare. I ragazzi sono confusi, non capiscono, tornano alle loro vite convinti di avere solo sognato. Finché una notte Angel si ripresenta chiedendo loro di seguirli: saranno così catapultati in un mondo fatato, quello del Sogno di una notte di mezza estate; qui affronteranno una rocambolesca avventura con il compito di lottare contro i malvagi e ripristinare la quiete e la pace in un mondo che li accoglie come protagonisti. Metafora del conflitto mondiale, la narrazione suggerisce che al male va sempre opposto il bene e che è nei ragazzi e nella letteratura che si può ritrovare l'umanità che gli adulti sembrano avere smarrito.