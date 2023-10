Train for Digital: opportunità per 300 giovani nell’industria italiana della Moda

Oggi 5 ottobre farà tappa a Napoli, presso Confindustria Napoli, dalle ore 10.30 alle 13.00, «Train For Digital», progetto selezionato dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale, a cura di Fondazione ITS MITA, PIN, il Polo Universitario della città di Prato - Università di Firenze, e Confindustria Moda.

Articolato in 11 percorsi di formazione modulabili e personalizzabili, Train for Digital è rivolto a giovani tra i 18 e i 34 anni che non studiano, non lavorano, affinché acquisiscano nuove competenze digitali e possano inserirsi nel mondo del lavoro.

Le Academy, fruibili sia online che in presenza, saranno gratuite e adatte a tutti i livelli di istruzione e avranno l’obiettivo di formare più di 300 persone.

Svolte in collaborazione con le aziende, il loro obiettivo sarà rispondere in maniera mirata alle specifiche esigenze di ogni realtà, con il supporto anche dello IED Istituto Europeo di Design Spa Società Benefit (che si occuperà della formazione in ambito retail e visual digitale) e di Remira Italia (che si occuperà della formazione nell’ambito IT per il mondo moda).

Per le aziende interessate, è necessario compilare una scheda per comunicare l’attenzione per l’iniziativa, e la definizione delle professionalità di interesse. In questo modo, sarà più facile individuare le persone con caratteristiche e competenze ricercate.

«Siamo orgogliosi di presentare questo importante progetto a Napoli, che vanta un distretto della Moda rinomato in tutto il mondo per l’eccellenza delle sue produzioni. Come Comitato Education di Confindustria Moda siamo da sempre in prima linea per supportare le aziende nel creare un dialogo costruttivo ed efficace con il sistema formativo, in modo anche da contrastare il fenomeno della disoccupazione giovanile» commenta Paolo Bastianello, Presidente del Comitato Education di Confindustria Moda «Le sfide che attendono il futuro della nostra industria sono molte e passano dalla capacità di innovare e rispondere alle esigenze di un mercato mutevole e in rapida evoluzione. Per questo siamo convinti che Train for Digital possa fornire un concreto supporto sia ai giovani che alle aziende».