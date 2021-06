Trudie Styler parte da Napoli per il suo nuovo documentario

Un ospite a sopresa oggi nel noto locale Mimì alla Ferrovia, dove di certo non mancano i volti noti. Ma trovarsi di fronte Trudie Styler, da trent'anni compagna e musa del cantautore Sting nonché attrice e produttrice cinematografica inglese, fa pur sempre un certo effetto.

Non stupisce allora il sorriso grande stampato sui volti dei titolari del ristorante, la storica famiglia Giugliano, nell'accogliere questa donna dallo sguardo dolce ed energico al tempo stesso, arrivata al seguito del direttore della fotografia Dante Spinozzi e della produzione cinematografica Stella Film.

La Styler infatti, come si è poi appreso, è alla ricerca di ispirazione per il suo nuovo documentario ed ha scelto di partire proprio da Napoli e di dedicare alla città un reportage di bellezza e realismo in virtù dei suoi forti contrasti: tra i vicoli dei quartieri e lo street food, i capolavori artistici, i teatri spontanei in ogni angolo della città, il Vesuvio ed i paesaggi sul mare, ha spiegato lei, saranno tutti fonte di ispirazione per parlare di bellezza, creatività e positività.

Si parte quindi da Napoli, da Mimì alla Ferrovia, per lasciarsi coinvolgere, travolgere da quell'aria che a Napoli respiri in ogni dove: solare e malinconica, cruda ed affascinante, che a suo modo non può non rapire ed essere continuamente raccontata, senza diventare mai banale.