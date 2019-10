© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mercoledì 30 ottobre p.v. alle ore 17,30 presso la Biblioteca Annalisa Durante in via Vicaria Vecchia 23, nell'ambito del Festival Nazionale "ITACA' 2019" sul turismo responsabile, sarà presentato il primo libro in kirigami realizzato su Forcella , Maddalena e Capuana, intitolato “APPuntamento a Forcella”, scritto da Valeria Alinovi e pubblicato da Napoli pop-up di Peppe Cerillo, che da editore ambulante del centro storico espone oggi le sue creazioni artistiche in via dei Tribunali 261.L'iniziativa è organizzata da Associazione Annalisa Durante,, Manallart e FIAB - Cicloverdi, aderenti al Patto di Comunità "Rete Forcella", con la partecipazione dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di, Cittadinanzattiva, Colori del Mediterraneo, Napoli in vita ed il Patto Locale per la lettura “Reading Forcella”.Il libro si pone l’obiettivo di far conoscere e sviluppare, in maniera sostenibile e responsabile, la zona del centro storico ad est di via Duomo, emarginata da decenni e che sta promuovendo un percorso di rinascita culturale e sociale senza precedenti, grazie agli Enti organizzatori che ci operano da anni e alle reti che si stanno sviluppando in questi mesi sul territorio.