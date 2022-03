Ucraina, in mostra a Casoria foto in zone di guerra realizzate da artisti ucraini

Una mostra di foto di opere realizzate nell'Ucraina in guerra. È «Cam for Ukraina», manifestazione ideata dal Museo Cam (Contemporary art museum) di Casoria che si terrà l'11 marzo «in solidarietà con il popolo e gli artisti ucraini». Sono 30 gli artisti ucraini che in queste ore stanno inviando le immagini delle loro opere da ogni parte dell'Ucraina.

APPROFONDIMENTI IL DIETROFRONT Anm, a Napoli manifesti contro la guerra ​senza autorizzazione:... IL FERMO Guerra Ucraina: Bmw, stop impianto Kaliningrad e forniture a Russia.... IL RETROSCENA Zelensky, «attentato sventato da spie russe». Il giallo...

Nel corso di «Cam for Ukraina» sono previste anche performance musicali live e la vendita delle immagini delle opere in mostra, il cui ricavato sarà donato alla Comunità ucraina di Napoli per l'acquisto di beni di prima necessità per i loro connazionali in Ucraina. «Questo evento - spiega il Cam di Casoria - vuole esprimere la netta posizione del Museo Cam, degli artisti visivi, dei musicisti ed in generale di tutti gli operatori delle arti e della cultura, di vicinanza a tutti coloro che soffrono a causa dell'ingiustificato attacco russo all'Ucraina».

Questi gli artisti che hanno aderito al progetto: Maria Kulikovska, Olga Gurina, Serhii Burbelo, Hanna Kyseleva, Tanya Preminger, Alina Khrapchynska, Ales Faley, Oleg Kharch Grou, Marharyta Zhurunova & Bogdan Lokatyr, Inna Kharchuk, Aspridou Eirini, Ivan Pidhainyi, Viktoriia Bachmann, Marya Matienko, Sergey Borovsky, Lyudmyla Mysko, Koval Julia, Marina Grom, Liudmila Davydenko, Yuriy Mysko, Roman Siryi, Olga Polianska, Siryi, Oleksii, Olga Samar, Elzara Oiseau, Paula Lytovchenko, Yevgen Piskunov, Hanna Lukianenko, Kateryna Kosianenko.