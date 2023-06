Un concorso di solidarietà con le poesie dell'Albero Rosso

Quest’anno il tema del Concorso di poesia “Dona con un verso” - Premio Amalia Landolfi, giunto alla terza edizione e indetto dall’associazione L’Albero Rosso, era l’altruismo, lo spirito altruistico. Quella capacità di donare e donarsi agli altri, comprendere come essere d'aiuto, senza voler nulla in cambio. Che sono, poi, il motore che muove i soci de L’Albero Rosso, tutti donatori volontari di sangue.

La cerimonia di premiazione, che si è svolta presso l’Hotel Gli Dei di Pozzuoli ed è stata condotta dall’autrice e conduttrice televisiva Rosa Criscuolo e dallo scrittore Tonino Scala, ha riservato anche una piacevole sorpresa, quando, cioè, è stato premiato “fuori concorso” il componimento “Donare”, di Mariachiara Curto, una giovanissima autrice di soli 8 anni. Ed è stato, questo forte richiamo alla partecipazione rivolto ai giovani e ai giovanissimi, il filo conduttore del concorso che sempre più vuole rivolgersi alle nuove generazioni per promuovere la cultura della donazione.

“Non dare solo una mano, se puoi dai anche un braccio”, è uno degli slogan de L’Albero Rosso e sia il presidente l’avv. Michele Curto che il direttore sanitario, il dott. Aldo Amoriello, sottolineano che donatore è sinonimo di altruismo, speranza e vita.

“A tre anni dalla sua ideazione questo concorso assume sempre più le sembianze di ciò che avrei voluto che fosse: un’occasione per spronare e coltivare il libero pensiero attraverso la poesia, utilizzandola come nobile veicolo per parlare al prossimo di donazioni – commenta Roberto Intermoia del comitato esecutivo dell'Albero Rosso -. Di sangue in primis. Di speranza, di altruismo e solidarietà poi. Con i dovuti ringraziamenti agli amici Rosa Criscuolo e Tonino Scala che mi hanno affiancato - conclude Intermoia - e a tutta la famiglia de l’Albero Rosso senza la quale nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile”.

Vincitori della terza edizione del Concorso di poesia “Dona con un verso” - Premio Amalia Landolfi, sono stati: 1° posto “La panchina” (di Umberto Esposito); 2° posto “Costruendo” (di Marzio Di Mezza); 3° posto “Gennarino” (di Alessandro Amalfitano).

Menzione di merito per “Donazioni” (di Domenico Tiseo). Premiata fuori concorso “Donare” (di Mariachiara Curto - 8 anni)



“Donare fa bene”, concludono i soci de L’Albero Rosso Associazione ONLUS (senza scopo di lucro), nata a Napoli il 28 Giugno 1997 grazie ad un gruppo di donatori volontari che, uniti per la solidarietà, accedono all’Ufficio Atti Privati di Napoli il 4 Agosto 1997 costituendo l’Associazione Donatori Volontari di Sangue “Amici dell’Ospedale Cardarelli”. Sarà nel 2003 che la scelta del logo ne determinerà la più nota denominazione “L’Albero Rosso”.

Il prossimo 2 dicembre ci sarà l’appuntamento con l’altro evento organizzato dall’associazione, quello che premia i donatori più assidui.

Per tutte le info e su come donare, ci si può collegare al sito internet lalberorosso.it