«Un libro sotto le stelle» incanta Maiori: don Tonino Palmese diviso tra fede e pandemia

» torna a illuminare l'estate die dellaL'evento, organizzato daquest'anno raddoppia, e alle tradizionali 4 serate agostane si sono aggiunti altri quattro appuntamenti a luglio. L'ultimo con don Tonino Palmese. Grande successo di pubblico a bordo piscina delgrazie alla scelta dei titoli presentati, che come d’abitudine hanno toccato gli argomenti più vari, dallo sport, alla musica, alla più stretta attualità.In questi primi 4 appuntamenti hanno presentato i loro libri agiornalista Rai, che ha raccontato nel suo Grazie Ameri, a te Valenti la storia dell’informazione sportiva Rai, nell’anno in cui 90’Minuto compie 50 anni, mentre mercoledì 22 Gino Aveta e Massimo Abbruzzese, autori di Ricordi a quattro corde. Emozioni su Rino Zurzolo (storico bassista di Pino Daniele, scomparso 3 anni fa), hanno portato anche la testimonianza di Lino Vairetti, leader degli, band napoletana del progressive italiano. Poi è stata la volta di Franco Salerno con il suo romanzo Le Ombre non mentono.Ultima serata con il libro diun lucido tentativo di messa in relazione delle tematiche legate alla fede con quelle dell’emergenza sanitaria, con la partecipazione di Pino Blasi, del direttore de La Città di Salerno Antonio Manzo e del giornalista Franco Buononato.