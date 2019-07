Un Mare Da Amare: Il Forum dei giovani di Capri dedica un evento al plastic free

Mercoledì 31 Luglio 2019, 07:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un evento interamente dedicato al plastic free quello di giovedì 1 agosto nella cornice dei giardini della flora caprense, che diverra palcoscenico di installazioni ed esibizioni musicali, ed all'interno del Cinema Internazionale, con proiezioni dedicate al tema dell'ecosostenibilità.L'idea parte dal Forum dei giovani di Capri, in collaborazione con Marevivo ed il Comune di Capri: «aMare Capri nasce dalla nostra forte sensibilità verso il problema mare inquinato, sovraffollamento di barche e la conseguente necessità sempre più impellente di un'area marina protetta», afferma Amedeo Di Franco, Presidente del Forum, che prosegue: «Un progetto nato a Roma insieme ad un'amica,Silvia Mastrogiacomo, con cui condividiamo una visione comune delle problematiche ambientali e grazie all'aiuto di Licia Padula e di Marevivo. In particolare giovedì a partire dalle ore 17 Lucia Vitale dedicherà un intervento relativo al plastic free, approfondendo con il pubblico le proiezioni che avverranno nella sala cinema».Da diverso tempo il Forum dei giovani capresi , in parallelo con i colleghi di Anacapri, organizza iniziative volte alla tutela ambientale, anche sull'onda del movimento Fridays for future di Greta Thunberg, promuovendo Clean- up e passeggiate ecologiche di impegno civico per ripulire alcuni dei sentieri più belli dell'isola.Con la prima edizione di “aMare Capri– Un Mare Da Amare” il pubblico sarà coinvolto al ritmo della musica live di Kaos Music Lab, la scuola di musica dell'isola, che suonerà, non a caso, con strumenti musicali riciclati , e a seguire i Winter Wine, affermata acoustic rock band caprese, che propone in chiave "unplugged" brani rock degli anni '60 '70 e '80, riarrangiati per voci e chitarre acustiche.Ad accogliere gli ospiti: pannelli d’esposizione, stand con gadget ed illustrazioni dedicate al mare mostro, il mare di plastica, borracce targate Marevivo e tutorial su come utilizzare la plastica. Ci sarà anche chi interpreterà il mare, grazie alla pertecipazione di Francesco Palumbo, con interventi di intrattenimento intervallati a momenti didascalici e di riflessione.